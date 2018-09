Frankfurt am Main (ots) -Die großen Anbieter für Content Marketing rücken zunehmend an ihreUser heran. Agenturen wie FischerAppelt und C3 strukturieren sichdeshalb um. Wie Agenturen diesen Wandel vollziehen, dem geht AutorinAnne Haeming in dem Special "Corporate Publishing" von "mediummagazin" nach".FischerAppelt-Vorstand Matthias Wesselmann sagt, die Ära, in dereinzelne Standorte in Berlin, Hamburg, München wie "kleineKönigreiche" aufgestellt waren, sei nun vorbei. FischerAppelt schickthäufiger kleine, interdisziplinäre Teams raus: "Wenn ein Kunde sichwünscht, dass wir ein kleines Büro mit fünf Leuten ein paar Straßenweiter stellen, können wir das nun relativ schnell umsetzen."Dieser Strukturwandel im Geschäft der Agenturen drückt sich auchbei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Neben klassischen PR-und Journalismus-Karrieren gibt es zunehmend diverse Biografien. Vorallem Spezialisten für Daten sind begehrt. "Nach Mathematikern hättenwir vor zehn Jahren nicht gesucht", sagt Wesselmann. In derAnalytics-Abteilung arbeiten nun schon zwei.Ähnlich ausdifferenziert geht es auch bei der Burda-Tochter C3 zu.Die Abteilung Strategie ist gewachsen, die Teams Visual und Motionsowie Performance Analytics ebenso und das Thema User Experiencewurde ausgegliedert, weil es immer spezieller wird. "Wir habenBereiche und Dienstleistungen im Angebot, von denen wir vor drei,vier Jahren noch nicht einmal genau wussten, was es ist", fasstStefan Fehm, Executive Director Business Development, zusammen. "Wirarbeiten an einer Repositionierung."Das Special Content Marketing erscheint in der Ausgabe 05/2018 von"medium magazin", Seiten 58 bis 65. Zu den weitere Themen in dieserAusgabe gehören die "Top 30 bis 30" des Jahres 2018, ,"Deutschlandspricht", Test von Audiotools zum Transkribieren, Werkstattkonstruktiv schreiben" . Das Heft ist digital (per Sofortdownload)und gedruckt im Shop(https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-052018/) sowie digitalim iKiosk (https://www.ikiosk.de/shop/epaper/medium-magazin.html)verfügbar.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell