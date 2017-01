Köln (ots) - Live bei stern TV hat die Mutter vonDschungelcamperin Hanka Rackwitz die Vorwürfe gegen ihre Tochterzurückgewiesen: Dass Hanka ihre Zwangsstörungen und Phobien nurvortäusche, sei nicht der Fall, so Helga Rackwitz im Gespräch mitSteffen Hallaschka. "Wenn jemand meint, das ist gespielt, das wäreein Wunschtraum für mich, wenn es so wäre." Aber, so die Mutter: "Werein paar Wochen mit ihr zusammenlebt, wird merken: Das ist dieRealität."Fast täglich wurden zuletzt Vorwürfe gegen Dschungelcamperin HankaRackwitz laut, vor allem auf Facebook üben viele Zuschauer scharfeKritik an der TV-Maklerin: "Zu Hause fasst sie nix an und imDschungel sitzt sie im Dreck auf dem Boden. Unglaubwürdig!", heißt esdort. Oder: "Hanka macht Menschen, die wirklich krank sind,lächerlich."Dass das Verhalten von Hanka Rackwitz für Ausstehendewidersprüchlich erscheint, kann ihre Mutter nachvollziehen. "Ich kanndie Leute verstehen, die das nicht verstehen. Auch für dieAngehörigen ist der Alltag schwierig", sagte sie im sternTV-Studio-Gespräch. "Da liegt einem oft der Satz auf der Zunge: Reißdich zusammen."Auch der Psychologe Thomas Hillebrand weist die Vorwürfe gegenHanka Rackwitz im Gespräch mit stern TV zurück. Er kennt dieLeipzigerin persönlich, hat sie sogar mal zu einem seiner Seminaremitgenommen, wo sie über ihre Krankheit gesprochen hat - und sagt:"Ich kann bestätigen, dass sie unter Zwängen leidet." Und: "Es isteine vielfältige Zwangsstörung - mit Kontrollzwängen, mitWaschzwängen und gedanklichen Zwängen. Von daher ist das für michalles stimmig, was ich da sehe."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell