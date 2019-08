Mainz (ots) -Als Arzt und Palliativmediziner weiß Jörg, wie es um seine16-jährige Tochter Leonie steht, als Vater klammert er sich an jedeHoffnung. Und der Vater des siebenjährigen Fabio kann kaum in Wortefassen, was die Krebsdiagnose des Sohnes mit ihm und seiner Familiegemacht hat: "Ich kann das nicht erklären. Es zieht einem einfach nurdie Füße weg. Man landet in einer ganz anderen Welt." Die"37°"-Dokumentation "Keine Zeit für Tränen" am Dienstag, 6. August2019, 22.15 Uhr, zeigt zwei Familien, die mit dem Schicksal ihrerkrebskranken Kinder umgehen müssen. Ein Jahr begleitet Autorin AnabelMünstermann Fabios und Leonies Eltern, ist dabei, wenn ihre Kindereine schmerzhafte Behandlung oder Operation durchstehen müssen, wennes eine Therapiepause zu Hause gibt oder einen Rückschlag.Familienleben im Ausnahmezustand - da ist oft keine Zeit für Tränen.Seit 2016 hat Leonie einen Knochentumor, der trotz Operationen undChemotherapien immer wieder zurückkehrt, vor allem in Form vonLungenmetastasen. Für die Familie ist nichts mehr alltäglich, allesrichtet sich nach Leonies Therapien. Alle drei Monate wird ein neuesCT von Leonies Lunge gemacht. Durchatmen, wenn es ohne Befund ist,oder erneut bangen und hoffen, dass es noch andere Therapieansätzegibt.Auch für Fabios Eltern kam die Diagnose wie aus heiterem Himmel.Er hatte starke Nackenschmerzen - und bekam beim Arzt die DiagnoseLeukämie. Ein Jahr wird er im Krankenhaus behandelt. Während dieMutter die meiste Zeit auf der Krebsstation verbringt, sorgt derVater zu Hause für die neunjährige Tochter Lisa.Was macht die Diagnose Krebs mit den beiden Familien? Wie gehenEltern und Geschwister mit der Situation um? Und vor allem: Wohernehmen die jungen Menschen die Kraft, durchzuhalten? Diesen Fragengeht die "37"-Dokumentation nach.Die "37°"-Dokumentation steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Grad"37°" bei Instagram: https://instagram.com/zdf37gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell