Keine Werbungskosten / Studentin an ausländischer Uni hatte keinen inländischen Hausstand (FOTO)

Berlin (ots) -Eine Studentin, die bei den Eltern lebt und an einer ausländischenUniversität als Gast einige Studiensemester absolviert, hat keinenAnspruch auf die steuerliche Gewährung der doppeltenHaushaltsführung. Das entschied nach Auskunft des Infodienstes Rechtund Steuern der LBS die Fachgerichtsbarkeit. (Finanzgericht Münster,Aktenzeichen 7 K 1007/17)Der Fall: Der unbestrittene Lebensmittelpunkt einer Studentinbefand sich in der Wohnung ihrer Eltern. Doch im Rahmen ihrerFach-hochschulausbildung musste die junge Frau zwei Auslandssemesterund ein Auslandspraxissemester absolvieren, was sie auch tat.Anschließend wollte sie die Kosten für doppelte Haushaltsführung alsWerbungskosten geltend machen. Insgesamt ging es um Beträge zwischen15.000 und 18.000 Euro pro Jahr. Das zuständige Finanzamt verweigertedie Anerkennung mit der Begründung, die Betroffene sei als Studentinnicht als Arbeitnehmerin zu betrachten und deswegen seien keineMehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung möglich.Das Urteil: Das Gericht schloss sich der Meinung des Fiskus an.Die Klägerin habe im Zusammenhang mit ihrem Auslandsaufenthalt keinedoppelte Haushaltsführung im Sinne des Gesetzes unterhalten. Dieseliege nur vor, "wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seinerersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch amOrt der ersten Tätigkeitsstätte wohnt". Die erste Tätigkeitsstätteder Studentin im Auslandssemester sei aber der dortigeUniversitätsort gewesen.