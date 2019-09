Stuttgart (ots) - Der Natur- und Umweltschutz ist für uns alleeine lebenswichtige Aufgabe. Und Demokratie wird durch Volksbegehrenpraktisch und lebendig. Dennoch sehen sie Agrarpolitiker derAfD-Landtagsfraktion beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" ungeahnteFolgen, die weder im Interesse der Initiatoren des Volksbegehrensnoch der Bürger oder der Bauern sein können. Baden-Württemberg nimmtbereits beim Artenschutz als auch beim Bioanbau eine Vorreiterrolleein. "Die Initiatoren des Volksbegehrens zielen auf die Falschen,wenn sie die Landwirte als die Hauptschuldigen sehen", so deragrarpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Udo Stein MdL."Ohne Bauern gibt es keine Landwirtschaft, keine regionalenLebensmittel und keinen Artenschutz in der Kulturlandschaft."Falsche IdeologienNicht ohne Grund hat auch der größte Bioanbauverband auf eineUnterstützung des Volksbegehrens verzichtet. Das Volksbegehrenfordert, den Bioanbau mit staatlichen Maßnahmen von heute 14 Prozentin nur 15 Jahren mehr als zu verdreifachen. "Das Überangebot wird denBiomarkt verstopfen und zum Preisverfall führen - damit wären dieBiobauern, die diesen Markt aufgebaut haben, die ersten Opfer", soStein. "Eine Öko-Planwirtschaft mit Steuergeld und Verboten hilftweder der Natur noch den Bauern!"Negativbeispiel Erneuerbare-Energien-Gesetz, Biogas und Maisanbau"Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das maßgeblich für denrasanten Anstieg des Maisanbaus in Baden-Württemberg verantwortlichist, haben wir doch das abschreckende Negativbeispiel vor Augen, wennder Staat mit Steuergeld oder Subventionen aus dem Strompreis in dieLandwirtschaft eingreift", so Stein weiter. Mais nimmt heute fast 25Prozent der Ackerfläche ein, ist aber eine der problematischstenPflanzen was Biodiversität sowie Arten-, Boden- und Wasserschutzangeht."Bauernverband warnt vor Existenzvernichtung von BauernDer Landesbauernverband warnt in seiner Stellungnahme vorexistenzbedrohenden Einschränkungen zum Beispiel für die Obstbauernam Bodensee oder die Weinbauern in vielen Gebieten. Auch dergutgemeinte Schutz der Streuobstwiesen kann ins Gegenteil umschlagen,wenn dadurch Bauern diese Wiesen gar nicht mehr bewirtschaftenkönnen.Volksbegehren ein wichtiger Impuls"Das Volksbegehren ist unstrittig ein wichtiger Impuls für dieAgrarpolitik, den diese dringend nötig hat", meint Stein. Wer jedochdie europäischen Märkte mit dem Mercosur-Abkommen mit billigenAgrarprodukten überschwemmt und gleichzeitig die EU-Agrarpolitikweiterführt, die hauptsächlich Großbetriebe subventioniert, kann dieNegativfolgen dieser Politik nicht mit einem Volksbegehren aufwiegen,das Verbote und staatliche Zwänge fordert. "Wir brauchen einePolitik, die auf regionale Gegebenheiten Rücksicht nimmt, vor allemdie kleinen Landwirte fördert und die Bauern von Bürokratie befreit",stellt Stein fest. Das Volksbegehren lässt alle diese wichtigenEinflussgrößen der Agrarpolitik außer Acht und richtet so mit gutenAbsichten mehr Schaden an. "Deshalb fordern wir die Bürger auf,dieses Volksbegehren nicht zu unterschreiben!", so die gemeinsameErklärung der drei AfD-Abgeordneten Udo Stein, Stefan Herre undThomas Axel Palka.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell