Keine Überwachung von Klimaschutzvorschriften durch Landesbehörden: Deutsche Umwelthilfe kritisiert fehlende Kontrolle des Gebäudeenergieausweises

Berlin (ots) - Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe zumKontrollverhalten der Marktüberwachungsbehörden der Bundesländerzeigt: Energieverbrauchsangaben, Effizienzklassen und Vorliegen einesGebäudeenergieausweises werden bei der Bewerbung von Miet- undKaufimmobilien praktisch nicht kontrolliert - Einzig dieMarktüberwachungsbehörde in Bremen verhängt Sanktionen beifestgestellten Verstößen - Die für den Klimaschutz im Gebäudebereichzuständigen Landesbehörden verweigern die wirksame Kontrolle einerder wichtigsten Säulen der europäischen Klimaschutzpolitik -Verbraucher müssen sich bei der Wohnungssuche auf korrekte undvollständige Angaben zum Energieverbrauch und Sanierungszustand derImmobilie verlassen könnenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt 15 von 16Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer abermals ein vernichtendesZeugnis aus. Bis auf die Behörde in Bremen setzen alle anderenLandesbehörden die EU-Vorgabe, Angaben zu Energiekosten undEnergieeffizienz aus dem Gebäudeenergieausweis bei der Bewerbung vonMiet- und Kaufimmobilien wirkungsvoll zu kontrollieren und Verstößedagegen zu verfolgen, nicht um. Ein wichtiges Element dereuropäischen Klimaschutzpolitik kann durch diese Verweigerung derBehörden seine Wirksamkeit nicht entfalten.Für Wohnungs- oder Hauskäufer sowie Mieter sind Angaben zurEnergieeffizienz und den Energiekosten wesentliche Informationen zurBeurteilung einer Immobilie. Häufig werden diese Angaben aus demEnergieausweis jedoch bei der Bewerbung in Anzeigen, Broschüren undvor allem bei Besichtigungsterminen verweigert. Gemäß EU-Richtlinie2010/31/EU sind diese Angaben in allen 28 EU-Mitgliedsstaatenzwingend vorzunehmen und durch die Mitgliedsländer durch wirksameKontrollen durchzusetzen. Diese in nationales Recht innerhalb derEnergieeinsparverordnung (EnEV) umgesetzte EU-Richtlinie verpflichtetdie Bundesländer, die Vorschriften rund um den Energieausweis wirksamzu kontrollieren und Verstöße zu verfolgen.Ob und in welcher Form die zuständigen Behörden dieser Aufgabenachkommen, untersucht die DUH bereits seit sechs Jahren - mit fastgleichbleibend ernüchterndem Ergebnis: Die Behörden verweigern demVerbraucher einen wirksamen Schutz. Auch die Untersuchungen desKontrollverhaltens in den Jahren 2017 und 2018 zeigen mit Ausnahmedes Bundeslands Bremen ein gegenüber den Vorjahren fastgleichbleibendes erschreckendes Vollzugsdefizit bei der Durchsetzungder in der EnEV vorgeschriebenen Informationspflichten."Solange es um die reine Ankündigung von Klimaschutzzielen in zehnJahren geht, sind Bundes- und Landesregierungen Weltmeister desWortes. Wie ein Soufflé fallen die Klimaschutzprogramme am 'Zahltag'aber zusammen. Der nächste kommt bereits 2020. Seit 2009 liefertDeutschland keine Reduktion der CO2-Emssionen. Neben demVerkehrsbereich ist hierfür der immer noch viel zu hoheGebäudeenergiebedarf ursächlich verantwortlich", so Jürgen Resch,DUH-Bundesgeschäftsführer.Umso unverständlicher ist daher für die DUH die Weigerung von 15der 16 Bundesländer, die Verkäufer und Vermieter von Immobilien zurAngabe der Energiekosten- und Effizienz zu bringen. "Unserejährlichen Untersuchungen des behördlichen Wegsehens beiKlimaschutzverstößen zeigen ein erschreckendes Maß an Desinteresseder zuständigen Behörden, die gesetzlich vorgeschriebenenInformationen aus dem Gebäudeenergieausweis durchzusetzen undpotentielle Mieter und Käufer vor ihrer Entscheidung über möglichehohe Folgekosten durch einen ungenügenden energetischen Zustand derImmobilie zu informieren", so Resch weiter, der für diesen Zustandauch die stiefmütterliche Ausstattung der Marktüberwachungsstellenmit verantwortlich macht."Neben der in vielen Bundesländern bereits wiederholtfestgestellten fehlenden Bereitschaft zur Durchsetzung vonumweltbezogenen Verbraucherschutzvorschriften, kommt die vielerortszu geringe Finanz- und Personalausstattung hinzu. Die Behörden müssenden klaren Auftrag und die notwendigen Mittel erhalten, um dieUmsetzung der EnEV und konkret das Auslegen des Energieausweises zukontrollieren. Ansonsten verkommt das für den Klimaschutz so wichtigeVerbraucherschutzinstrument dauerhaft zu einer Luftnummer", so Resch.Wie bereits in 2017 verneinen Baden-Württemberg, Bayern,Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Hessen,Rheinland-Pfalz und Thüringen auch in 2018 anlassunabhängig dieEinhaltung der Informationspflicht bei Wohnungsbesichtigungen zukontrollieren. Schleswig-Holstein sieht in der Sicherstellung derEinhaltung dieser Informationspflicht keine vorrangige staatlicheAufgabe. Berlin stellt die Kontrollen in das Ermessen dernachgeordneten Behörden.Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, das Saarland undSchleswig-Holstein sehen zumindest die Notwendigkeit, anlassbezogenbei Verletzung der Informationspflicht nach Paragraph 16 Absatz 2EnEV tätig zu werden. Auf Beschwerden und Anzeigen sollen die unterenBauaufsichtsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen adäquat reagieren.Lediglich Nordrhein-Westfalen teilt mit, dass bereits nach geltenderRechtslage die Möglichkeit anlassunabhängiger Kontrollen derInformationspflicht bei Wohnungsbesichtigungen bestehe.Für 2017 konnte Bremen als einziges Bundesland zu der Frage, obImmobilienanzeigen auf die gesetzlichen Pflichtangabenstichprobenweise hin kontrolliert wurden, Zahlen nennen (1.053Kontrollen in 2017). Bis zum August 2018 wurden weitere 153Immobilienanzeigen hinsichtlich der Pflichtangaben zum Energieausweisim Rahmen von Stichproben kontrolliert und 25 Bußgeldverfahreneingeleitet. Darüber hinaus geben für 2018 lediglich vier weitereBundesländer (Brandenburg, das Saarland, Schleswig-Holstein undThüringen) an, die Einhaltung der Vorgaben der EnEV für die Bewerbungvon Immobilien zu kontrollieren. Genaue Zahlen werden nichtvorgelegt."Dass die Länder das Vorhandensein der Energieausweisangaben inImmobilienanzeigen größtenteils nicht kontrollieren, und mit Bremennur ein Bundesland festgestellte Verstöße mit Strafen belegt, zeigt,wie notwendig die Stichprobenkontrollen der DUH und andererVerbraucherschutzorganisationen sind. Die DUH wird daher weiterhinprüfen, ob bei der Bewerbung von Immobilien in Broschüren, Anzeigenund stichprobenhaft zukünftig auch bei Besichtigungen dieerforderlichen Hinweise auf die energetische Qualität erfolgen, umVerbraucher vor Desinformation zu schützen", stellt die Leiterin desDUH-Bereichs ökologische Marktüberwachung, Agnes Sauter klar.Im Rahmen der diesjährigen Abfrage über Vollzugsaktivitäten in2018 bat die DUH erstmals um Mitteilung nach der personellenAusstattung der Behörden bei ihren Marktüberwachungsaufgaben zurDurchsetzung der Informationspflichten zum Energieausweis. Sachsenund Mecklenburg-Vorpommern sehen keinen Bedarf, die Kontrollstellenfür Energieausweise nach Paragraph 26d EnEV zur Erfüllung dergesteigerten Anforderungen an die Marktüberwachung personell und mitSachmitteln auszustatten. Baden-Württemberg stattet die Stelle mit1,5 Stellen und 67.000 Euro Sachmitteln aus, Sachsen-Anhalt stelltnach eigenen Angaben 2019 mit 25.000 Euro nur halb so vieleSachmittel für den EnEV-Vollzug bereit wie noch 2018.Auffällig ist, dass den befragten obersten Landesbehörden, sowohlfür 2017 als auch für 2018, in vielen Fällen nach wie vor überhauptkeine Zahlen zur Aufgabenerfüllung durch die zuständigen Behördenvorliegen. Grund dafür sind fehlende Berichtspflichten gegenüber denübergeordneten Ministerien, die zu erheblichen Informationsdefizitenführen und damit der Durchsetzung des Energieeinsparrechts schaden.Außer in Bremen und in Thüringen zeigt sich bei den Ministerien einerhebliches Informationsdefizit bezüglich der Aktivität derzuständigen unteren Behörden der Bauaufsicht. Berichtspflichten sindgrößtenteils nicht vorhanden. Die Ministerien können offensichtlichauf keine Daten zum Vollzug der EnEV zugreifen. Direktionsrechtekönnen nicht effektiv wahrgenommen werden.Hintergrund:Der Gebäudeenergieausweis soll Verbraucher über die energetischeQualität einer Immobilie aufklären und diese sowohl zu nachhaltigenKauf- und Mietentscheidungen animieren als auch für Transparenz beiden Energiekosten sorgen. Langfristig soll der Ausweis dieAttraktivität energetisch günstiger Immobilien am Markt steigern unddamit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Gesetzgeber hält dabei die Informationen für so wesentlich, dass bereits in Immobilienanzeigen über den Energieverbrauch einer Immobilie aufgeklärt werden muss. Verpflichtet sind sowohl Verkäufer, Vermieter als auch Makler. Auch bei Wohnungsbesichtigungen muss der Ausweis dem Interessenten vorgelegt oder deutlich sichtbar vor Ort ausgehängt werden.