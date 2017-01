Keine Überraschungen bei Rational!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

die Zahlen für die ersten 9 Monate brachten keine Überraschungen. Der Umsatz stieg um 8%, die operative Marge schrumpfte von 28,8 auf 26,7%, und der Gewinn lag leicht über Vorjahresniveau. In beiden Segmenten, Rational und FRIMA, sowie in allen wichtigen Regionen ist der Konzern gewachsen, in Deutschland, Asien und Amerika sogar zweistellig. In China profitierte Rational von einem Großauftrag einer Fastfood-Kette. Zudem kam das neue VarioCookingCenter der Tochter FRIMA bei den Kunden gut an.

Auch in den kommenden Jahren hat Rational noch reichlich Potenzial

Der FRIMA-Anteil am Gesamtumsatz beträgt jetzt 7,2%. Verantwortlich für den Margenrückgang waren zum einen die Schwäche des britischen Pfund und vieler Schwellenländerwährungen, zum anderen hohe Aufwendungen für die Auslandsexpansion und die Einführung neuer Produkte. Zu erwähnen sind das neue SelfCookingCenter (R), das bereits weltweit erhältlich ist, sowie ein Kompaktgerät, das allerdings geringere Margen abwirft.

Adressaten sind unter anderem Supermärkte, Tankstellen, Schnellrestaurants und Metzgereien. Die Jahresprognose wurde bestätigt: ein moderates Umsatzwachstum, also 7 bis 8%, sowie eine operative Marge von 26 bis 28%. Ein besseres Abschneiden ist nicht ausgeschlossen, zumal der Euro zuletzt an Stärke verloren hat. Auch in den kommenden Jahren hat Rational noch reichlich Potenzial. Denn weltweit sind zwei Drittel aller Profiküchen noch mit traditionellen Kochgeräten ausgestattet. Der Markt mit den größten Chancen sind die USA. Mittelfristig soll der Umsatzanteil auf 20% verdoppelt werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

