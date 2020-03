Keine Überraschung: Klimapaket der Bundesregierung verfehlt Ziele deutlich

Berlin (ots) - Zu den von Spiegel Online vorab berichteten beiden Gutachten derBundesregierung zur Wirksamkeit des Klimapakets äußert sich SaschaMüller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH):"Es kommt nicht überraschend, dass das Klimapaket der Bundesregierung dasselbstgesteckte Klimaschutzziel für das Jahr 2030 verfehlt. Wir unterstützen ausdiesem Grund seit Januar zwei Klimaschutzklagen vor demBundesverfassungsgericht. Um das Loch von bis zu 46 Millionen Tonnen CO2 zustopfen, muss die Bundesregierung noch dieses Jahr ein Sofortprogramm mitkurzfristig wirksamen Maßnahmen vorlegen. Dieses muss vor allem die beidenProblembereiche Verkehr und Gebäudewärme adressieren. Auch bei der Reduzierungder CO2-Emissionen in der Stromerzeugung kann die Bundesregierung sich nicht aufdem Erreichten ausruhen. Der Kohleausstieg kommt zu langsam und zu spät. Ersollte auf das Jahr 2030 vorgezogen werden. Das neue Steinkohlekraftwerk Datteln4 darf nicht in Betrieb gehen. Da Datteln 4 vor allem Strom für die DeutscheBahn liefern soll, würde das Ziel eines umweltfreundlichen Fernverkehrs adabsurdum geführt. Stattdessen sollte die Bundesregierung auf klimaneutraleErneuerbare Energien setzen. Wir benötigen ein konzertiertesBund-Länder-Programm zum beschleunigten Ausbau der Wind- und Solarenergie. Dieunsinnige Abstandsregelung für Windkraftanlagen darf nicht eingeführt werden undder Ausbaudeckel für die Photovoltaik muss umgehend wegfallen."Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, fügt hinzu: "Es herrschtKlimaschutzalarm im Verkehrsbereich. Die Regierungsgutachten zeigen: DieMaßnahmen im Verkehrssektor genügen nicht. Es muss somit unmittelbarnachgebessert werden. Es ist eine schallende Ohrfeige für Andreas Scheuer, wenndie Gutachten belegen, dass die CO2-Reduktionsziele mit den vorgeschlagenenMaßnahmen im Verkehrssektor nicht erreicht werden. Die Bundesregierung muss nunschnellstmöglich ein Tempolimit auf den Weg bringen, mit dem ein wesentlicherTeil der fehlenden CO2-Einsparungen erzielt wird."Die DUH fordert im Verkehrssektor zur Erreichung der Klimaziele unter anderemein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen sowie 80 km/h außerorts. Damit könnenbis zu 5 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. Mit einer Verschärfung nach demVorbild der Niederlande von 100 km/h am Tag und 120 km/h in der Nacht aufAutobahnen ist noch eine zusätzliche Einsparung von bis zu 3 Millionen TonnenCO2 möglich. Außerdem fordert die DUH ein deutschlandweites 365-Euro-Ticket fürden Öffentlichen Personennahverkehr. Vergangene Woche hat das Umweltbundesamtdas hohe CO2-Einsparungspotential eines Tempolimits mit aktuellen Zahlenbestätigt und sich zudem den Forderungen nach einer Absenkung derGeschwindigkeiten außerorts angeschlossen.Um den Gebäudebereich klimaneutral zu machen, braucht es ein sofortiges Verbotfür den Einbau neuer Ölheizungen und einen Einbaustopp neuer Gasheizungen für2025. Der Energieeffizienz-Standard für Neubau und Bestand muss imGebäudeenergiegesetz festgeschrieben werden. Ziel bei Vollsanierungen muss derKfW-Effizienzhausstandard 55 sein, im Neubau noch effizienter mit mindestensKfW-Effizienzhausstandard 40. Außerdem muss der Bereich der Kreislaufwirtschaftund dessen enormes CO2-Einsparpotential in die Gesetzgebung aufgenommen werden.Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deJürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4538610OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell