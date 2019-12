Keine Scheu vor der Stellensuche - 64% glauben, innerhalb von 2 Monaten einen neuen Job finden zu können (FOTO)

Paderborn (ots) - Der Optimismus der deutschen Arbeitnehmer ist ungebremst.Trotz steigender Energiepreise, Klimaprotesten und drohender Rezession hegtendie Deutschen 2019 große Erwartungen an ihre Karriere. So zeigten sich 30Prozent der Angestellten zu Jahresbeginn - laut Trend-Report der JobbörseJobware - offen für einen Karrierewechsel innerhalb der nächsten zwölf Monate.Weitere 14 Prozent hatten zuletzt, kurz vor der Konjunkturdelle, ihrenArbeitgeber gewechselt.Damit erreichte die Wechselfreude der Angestellten 2019 ein besonders hohesNiveau (44 Prozent). In den zurückliegenden Erhebungen betrug diese nur 39Prozent (2017) beziehungsweise 37 Prozent (2015). Vor allem die starke Nachfragenach Fachkräften stützt den Optimismus der Deutschen: Sie sind sich gewiss, dasssie auf den nächsten Job nicht lange warten müssen.So gaben 33 Prozent der Befragten an, innerhalb von nur einem Monat eine neueAnstellung finden zu können. 64 Prozent glauben, dass maximal zwei Monate vonder Bewerbung bis zur Vertragsunterzeichnung vergehen. Innerhalb von dreiMonaten sehen sich sogar 79 Prozent im neuen Job, wenn sie kündigen müssten.Waren die Deutschen in Anbetracht der schwächelnden Weltwirtschaft zuoptimistisch?Nein, wenn man das Konsumverhalten als Gradmesser für die Stimmung zumJahresende nimmt. Die Kauflaune zur Weihnachtszeit ist, wie Marktforscher derGfK kürzlich berichteten, ungebrochen. Das spiegeln auch die guteArbeitsmarktlage und die positiven Aussichten für das Wirtschaftswachstum wider.Es steht zu vermuten, dass die meisten Angestellten optimistisch bezüglich ihrerKarriere ins neue Jahr starten dürften.*** Die Jobbörse Jobware untersucht regelmäßig den Bewerbermarkt, um frühzeitigungenutzte Potenziale identifizieren zu können. Der Trend-Report wurde imFrühjahr 2019 im Auftrag von Jobware von der forsa marplan Markt- undMediaforschung erstellt. Hierzu wurden über 1.000 Erwerbstätige im Alter von 18bis 60 Jahren im Rahmen einer repräsentativen Zufallsauswahl befragt.Weiterführende Informationen im Jobware Presse-Center:https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Presse/Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38682/4472357OTS: Jobware GmbHOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell