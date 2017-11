Keine Präsentation der Berliner Roger Waters-Konzerte durch rbb-Radiosender

Berlin (ots) - Die geplanten Konzerte des britischen MusikersRoger Waters am 1. und 2. Juni 2018 in Berlin werden nicht vonAntenne Brandenburg und radioBerlin 88,8 vom RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) präsentiert. Der rbb reagierte mit dieserEntscheidung am Montag (27.11.2017) auf Antisemitismus-Vorwürfe gegenWaters. Zugleich möchte er ein Zeichen gegen Boykott-Aufrufe desPink-Floyd-Stars gegen Israel-Auftritte von anderen Künstlern setzen."Hier klar Position zu beziehen, ist für den rbb ein wichtiges Signalauch an die jüdischen Gemeinden in Berlin und Brandenburg", sagterbb-Intendantin Patricia Schlesinger.Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell