Keine Patientenakte ohne Datenschutzkonzept

Berlin (ots) - Ab Januar 2021 will Bundesgesundheitsminister JensSpahn die elektronische Patientenakte einführen. [1] Es istprinzipiell keine schlechte Idee, die Möglichkeiten derDigitialisierung auch im Gesundheitswesen stärker zu nutzen alsbisher. Allerdings gibt es einen ganz wesentlichen Unterschiedzwischen zum Beispiel der industriellen Prozessautomatisierung undder Effektivierung der Abläufe in den Bereichen von Medizin undPflege. Bei letzteren geht es um Menschen, deren persönliche Datenschützenswert sind."So wie Spahns Pläne derzeit aussehen, wäre deren Umsetzung ausSicht der Patienten eine einzige Katastrophe", erklärt FrankHerrmann, Vorsitzender der Piratenpartei NRW undBundesthemenbeauftragter für Datenschutz der Piratenpartei undergänzt: "Jeden Befund, den ein Arzt in die Patientenakte einträgt,können weitere Ärzte, aber auch Apotheker oder Physiotherapeuten,einfach alle, die Zugriff auf die Akte bekommen, einsehen. DerPatient kann keinen Einfluss darauf nehmen, für wen welche seinersensiblen persönlichen Daten zugänglich sind. Bei der elektronischenPatientenakte sind offensichtlich grundsätzliche Regeln desDatenschutzes völlig ignoriert worden. Das Projekt muss daher sofortgestoppt werden.""Das heißt, wenn ich einen Zahnarzttermin habe, erfährt derZahnarzt, dass ich wegen einer Depression in Behandlung bin. Geht dasden Zahnarzt etwas an?", empört sich Sandra Leurs, Bundesbeauftragteder Piratenpartei für Gesundheit und Pflege, zu Recht.Auch ist die elektronische Patientenakte in der von Spahnangedachten ersten Variante nur rudimentär vor Kriminellen geschützt.[2] Gesundheitsdaten vieler Patienten könnten leicht in falsche Händegelangen und zu deren Nachteil verwendet werden. PotentielleArbeitgeber sind durchaus am Gesundheitszustand von Bewerberninteressiert oder auch Lebensversicherungen an dem ihrer Kunden.Sandra Leurs resümiert: "Bevor die elektronische Patientenakteeingeführt wird, muss technisch dringend nachgebessert werden, umDatenschutz gemäß DSGVO zu gewährleisten. Wir PIRATEN finden es rechtmerkwürdig, wenn Herr Spahn diese Nachbesserungen für späterverspricht, aufgrund seiner zeitlich ambitionierten Herangehensweiseaber Schaden für die Patienten billigend in Kauf nimmt."Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/IWjoiw[2] http://ots.de/rjF7gR