Keine Panik! Ihr Guide durch die Digitalisierung ist da

Sie erschrecken vor dem Druck, welcher auf dieEinführung der Industrie 4.0 ausgeübt wird und zeitgleich entwickelnsich Ihre Projekte nicht plangemäß? Beschuldigen Sie weder sichselbst noch Ihre IT-Abteilung. Die Digitalisierung geht nicht alleineund auch nicht einfach so über Nacht von statten. Daher ist es eineErleichterung, wenn Ihnen ein Partner zur Seite steht, der Ihnen vonder Strategieeinstellung, über deren Durchführung und Integrationmitsamt aller notwendigen Systeme und Technologien hilft.Ihr Reiseführer auf dem Weg zur Industrie 4.0 im Bereich derFertigungs- sowie Logistikfirmen ist die Gesellschaft Aimtec, die imJahr 1996 gegründet wurde. Sie spezialisiert sich aufDigitalisierungsprojekte im Automotive-Bereich sowie in weiterenBranchen. Sie entwickelt auch eigene Softwaretools. Zulieferer ausder Automobilindustrie finden somit in Aimtec einen Partner für einegroßvolumige Planung, zur Automatisierung von Lager- sowieFertigungsprozessen, bishin zur Auslieferung und zum elektronischenDatenaustausch. Aimtec stellt im Rahmen der IZB 2018 ihr KonzeptDigital Factory vor.Digital Factory, einer der drei großen strategischen Pfeiler derGesellschaft, entwickelt sich in Abhängigkeit von verschiedenEntwicklungsphasen sowie Digitalisierungsphasen im Rahmen derFertigung von Aimtec-Kunden. Nach einer Analyse wird stets einegeeignete Strategie zum Vorankommen in die nächste Etappe gewählt,wobei sich die Aimtec insbesondere auf komplexe Lösungen imAutomotive-Bereich konzentriert. Zu den Kunden zählen sowohl TIER 1,als auch weitere Automobilindustrielieferanten, wie beispielsweisedie Eissmann Group Automotive oder Alfmeier Präzision, wo dieGesellschaften miteinander bereits in sechs Werken weltweitzusammenarbeiten. Die Digitalisierung muss nicht nur eine kompletteÄnderung sämtlicher Prozesse bedeuten, sondern auch eine partielleLösung und die Integration einzelner Systeme sowie Technologien,damit diese ein funktionierendes Ganzes entwickeln. Und genau diesist der Mehrwert, welchen Aimtec den Kunden anbietet.