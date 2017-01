Keine Panik: Freitag, der 13. ist kein Unglückstag (FOTO)

Bonn (ots) -Pleiten, Pech und Pannen. Das sind die Assoziationen vieler, wennes um Freitag, den 13. geht. Eine selbsterfüllende Prophezeiung -denn die Schaden-Statistik der Zurich Versicherung beweistGegenteiliges. Seit 2009 untersucht der Versicherer regelmäßig denmysteriösen Freitag, an dem sich viele am liebsten gar nicht aus demHause trauen würden. Die Erhebungen belegen jedoch, dass es sich beiFreitag, den 13. nicht um einen Unglückstag handelt. Im Gegenteil: Esist ein Tag wie jeder andere.Entwarnung für die ParaskavedakatriaphobikerDie Schadenauswertung von Zurich zeigt deutlich, dass am"schwarzen Freitag" im Schnitt sogar eher weniger Schäden passieren.Allen Paraskavedakatriaphobikern (abgeleitet aus dem Griechischen:Paraskave = Freitag; Dekatria = 13; Phobie = Angst) kann alsoEntwarnung gegeben werden. So ergab die Analyse, dass an allenFreitagen, die seit 2009 auf einen 13. gefallen sind, im Schnittknapp 1.900 Schäden gemeldet wurden - an allen anderen Tagen lag derWert bei durchschnittlich 2.000 Schäden. Insgesamt wurden anFreitagen, die auf den 13. fallen sogar rund 10 Prozent wenigerSchäden verzeichnet als an allen übrigen Freitagen. Denngrundsätzlich ist der Freitag mit durchschnittlich knapp 2.100Meldungen laut Zurich Statistik der schadenreichste Tag einer Woche.Bringt die "13" Unglück?Auch durch die Zahl 13 droht kein Unglück: So zeigen die ZurichErhebungen deutlich, dass am 13. eines Monats erheblich wenigerSchäden auftreten als an anderen Tagen. Durchschnittlich gingen hiernur rund 1.700 Schadensmeldungen ein.Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigenZurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR undrund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungenim Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Siebietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. IndividuelleKundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an ersterStelle.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comwww.zurich.dewww.zurich-blog.detwitter @zurich_deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell