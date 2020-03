Keine Mieterhöhung/Energetisch saniert und gleichzeitig das Gegenteil getan (FOTO)

Im Prinzip hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Immobilieneigentümer die Kostenfür die energetische Sanierung eines Objekts auf die Mieter umlegen können. Esgibt aber laut Infodienst Recht und Steuern der LBS auch Ausnahmen - zumBeispiel dann, wenn die durchgeführten Energiesparmaßnahmen mit anderen Umbauteneinhergehen, die das Gegenteil bewirken. (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,Aktenzeichen 202 C 374/17)Der Fall: Ein Vermieter hatte den Fußboden des Dachbodens dämmern lassen, wasals energiesparende Maßnahme zu verstehen war. Die monatliche Mieterhöhungsollte rund 25 Euro betragen, was die Mieterin allerdings verweigerte. Sie wiesdarauf hin, dass gleichzeitig andere Arbeiten stattgefunden hätten (Umwandlungdes bislang geschlossenen Dachs in eine belüftete Dachkonstruktion), welche dieVorzüge der Energieeinsparung wieder zunichtegemacht hätten.Das Urteil: Wenn eine energetische Sanierung durch gegenteilige Maßnahmenaufgehoben werde, rechtfertige das keine Mieterhöhung, entschied dasAmtsgericht. "Ohne einen vollständigen Vortrag" des Eigentümers, welche Arbeitengenau ausgeführt worden seien und wie das insgesamt zu einer Einsparung geführthabe, seien die Voraussetzungen für eine Umlage nicht zu prüfen und sie könnedeswegen nicht genehmigt werden, hieß es im Urteil.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35604/4534693OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell