Keine Macht für Niemand? Der Radioeins-Kommentatoren-Talk zum Scheitern von Schwarz-Gelb-Grün/ Veranstaltung am 26. November in Berlin

Berlin (ots) - Aus aktuellem Anlass erörtern die Kommentatoren vonRadioeins kurzfristig am kommenden Sonntag (26.11.17) die Lage derNation. "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren!"Dieser Satz von FDP-Chef Christian Lindner vom späten Sonntagabendbeendete die vierwöchigen Sondierungsgespräche in SachenJamaika-Koalition - "ziemlich abrupt", sagen Beobachter. "Völligunverständlich" findet das die CDU. Robert Habeck, Unterhändler derGrünen, meint dagegen: "Auf den Sondierungsgesprächen lag von Anfangan kein Segen!" Und die SPD bleibt dabei, lieber Neuwahlen als schonwieder eine Große Koalition. Was nun Deutschland? Gibt es eineMinderheitsregierung unter Führung von CDU-Chefin Angela Merkel, etwamit den Grünen oder der FDP oder doch eher Neuwahlen "gegen Ostern2018", so der Alt-Grüne Jürgen Trittin. Eine schöne Bescherung istdas Ganze allemal ...Live im Tipi und auf Radioeins vom rbbDer Talk zur Lage der Nation getreu dem Motto, "besser falschtalken als nicht talken", mit den Radioeins-Kolumnisten: Bettina Gaus(taz), Brigitte Fehrle (Berliner Zeitung), Nikolaus Blome (Bild),Markus Feldenkirchen (Spiegel) und Hajo Schumacher (BerlinerMorgenpost). Für kabarettistische Zwischentöne sorgt FlorianSchroeder. Gastgeber ist Radioeins-Moderator Marco Seiffert.Am Sonntag, 26. November 2017, von 12.00 - 14.00 Uhr im Tipi amKanzleramt und live auf Radioeins vom rbb.