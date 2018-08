Neckarsulm (ots) -Lebensmittelunverträglichkeiten sind in Deutschland immer stärkerverbreitet. Auch eine Studie des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) aus 2017 zeigt, dass mit 20,3 Mio. Deutschenein sehr hoher Anteil von einer Intoleranz betroffen ist. Paralleldazu nimmt die Zahl der Menschen zu, die gesundheitsbewusst aufgewisse Inhaltsstoffe verzichten möchten. Mit der Eigenmarke "K-free"führt Kaufland eine neue Produktpalette für Menschen mitverschiedenen Unverträglichkeiten ein. Damit unterstützt derLebensmitteleinzelhändler seine Kunden bei der gesunden undabwechslungsreichen Ernährung ganz ohne Laktose und Gluten. EineAusweitung der Marke hin zu weiteren "frei von" Produktkategorien istlangfristig geplant."Wir entwickeln unser Sortiment stetig weiter. Mit den neuen"K-free"-Artikeln legen wir nun einen Fokus auf Produkte frei vonInhaltsstoffen wie Gluten oder Laktose. Die Marke bietet bei vollemGeschmack eine große Auswahl an preisgünstigen Lebensmitteln desalltäglichen Bedarfs für alle, die verzichten müssen oder bewusstmöchten. Unser Ziel: Unsere Kunden sollen unbeschwert genießenkönnen", so Stefan Bachmann, Kaufland-Marken-International.Leicht zu finden und für jeden Geschmack etwas dabeiDie Produkte wurden gemeinsam mit Experten und ausgewähltenLieferanten entwickelt sowie durch unabhängige Labore auf ihreQualität geprüft. Unter "K-free Laktosefrei" sind nun 20 Artikel freivon Laktose in lilafarbenem Design zu finden. Dabei reicht dasAngebot von Joghurt, Schlagsahne, Milch und Speisequark über Butter,Schmand und Käse bis hin zu Nuss-Nougat-Creme. Komplett neu imSortiment sind die 16 in Orange gestalteten, glutenfreien Produkte.Diese beinhalten derzeit Pasta, Brot, Brötchen und Backmischungen,aber auch Muffins und Bio-Müsli. Neben der Farbe macht eine klareKennzeichnung auf der Verpackung zusätzlich sofort erkennbar, ob derArtikel laktose-, glutenfrei ist oder beides."Bei der geradlinigen und bewusst reduzierten Gestaltung derProdukte war uns die schnelle Erkennbarkeit in unseren Filialenwichtig. Gerade Kunden, die spezielle und besondere Produkteeinkaufen, schätzen die schnelle Orientierung und gebündeltePlatzierung", sagt Stefan Hüttemeister, Markenführung Internationalbei Kaufland.Mehr als eine ModeerscheinungUnter dem Dach von "K-free" wird Kaufland der steigenden Nachfragenach "frei von"-Artikeln gerecht. Auch ein Großteil der Befragten derBMEL-Studie glaubt nicht an eine kurzzeitige Modeerscheinung: Sowohllaktosefreie (81 Prozent) als auch glutenfreie Produkte (73 Prozent)bleiben demnach langfristig im Angebot.Und nicht nur die Betroffenen profitieren: Auch für Personen ausFamilie und Umfeld stellt die Marke eine Erleichterung dar. Siekaufen im Zweifel für Haushaltsmitglieder oder Freunde ein, die eineUnverträglichkeit haben und wollen diese entsprechend versorgen. DenWeg ins Reformhaus oder eine Bestellung im Internet mit langerLieferzeit kann man sich jetzt sparen und den gesamten Wocheneinkaufohne Kompromisse bei Kaufland erledigen. Und das ohne langes Suchen,denn alle Artikel von "K-free" befinden sich zentral an einem Ort.Ein Bild zum Download finden Sie hier: www.kaufland.de/presse.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Mehr Informationen zum Unternehmen unterhttps://unternehmen.kaufland.de/Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationJanina Wickel, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTel. 07132 94-600118, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell