Keine Kriminalisierung rechtschaffener Bürger - Verschärfung des Waffenrechts ist Generalverdacht gegen alle Waffenbesitzer

Stuttgart (ots) - In der Plenardebatte vom 14. November 2019 kritisierte derAfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein die geplante Verschärfung des Waffenrechts als"Generalverdacht gegen alle Waffenbesitzer" und bezeichnete die aktuellstattfindende Debatte als reines "Ablenkungsmanöver". Laut eines Berichtes desBundeskriminalamtes (BKA) wären im Zusammenhang mit Straftaten lediglich fünfMillionstel aller sichergestellten Waffen im legalen Besitz gewesen. DasProblem, so Stein, läge also nicht bei den legalen Waffenbesitzern, die durcheine erneute Verschärfung des Waffenrechts noch mehr gegängelt würden als esderzeit ohnehin bereits geschehe, sondern vielmehr der illegale Waffenbesitz,der durch eine neuerliche Verschärfung der Waffengesetze in keiner Weiseeingeschränkt würde.Problematisch sind illegale Waffen vom Balkan und das DarknetDer AfD-Landtagsabgeordnete betonte, dass Sportschützen, Jäger und Waffensammlerzu der am besten überwachten Personengruppe in Deutschland zählen würden. Siewären ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft und diejenigen, die unserGemeinwesen tragen und bilden. Laut Udo Stein würde kein Terrorist oder Islamistvon seinem Tun abgehalten werden, wenn die Waffengesetze erneut verschärftwürden. "Das Problem ist das sogenannte 'Darknet' oder die illegal aus demBalkan eingeführten Waffen und nicht unsere Sportschützen und Jäger im Land", soStein.Tschechien und Ungarn zeigen, wie es gehen kannStein verwies in seiner Rede ebenfalls darauf, dass es keinen "Orden für dieÜbererfüllung für Vorgaben aus Brüssel" gäbe. In anderen Ländern wiebeispielsweise Ungarn oder Tschechien würden die EU-Richtlinien hingegen imSinne der Freiheit und der Bürger ausgelegt. So habe zum Beispiel dastschechische Unterhaus im Sommer 2017 als Reaktion auf dieEU-Waffenrechtsverschärfung für ein verfassungsmäßiges Recht auf Waffenbesitzvotiert.Ein liberaler Rechtsstaat muss seinen Bürgern vertrauenUdo Stein plädierte dafür, dass ein liberaler Rechtsstaat seinen Bürgernvertrauen müsse. Eine Kriminalisierung der Waffenbesitzer schrecke Straftäternicht ab, sondern mache die Opfer wehrloser. Es könne zudem auch nicht sein,dass die vielbeschworene Freiheit nur für türkische Hochzeitskorsos gelte,jedoch nicht für registrierte, gesetzestreue Mitglieder von Schützenvereinen undJagdscheininhaber.