Keine Kleinwaffen in Kinderhände / Red Hand Day 12.2.: Weltweiter Aktionstag gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten

Berlin (ots) - Deutsches Bündnis Kindersoldaten und Brot für dieWelt fordern zum Red Hand Day den kompletten Stopp vonKleinwaffenexporten und ein Rüstungsexportgesetz.Anlässlich des Red Hand Day veröffentlichen terre des hommes, dieKindernothilfe und World Vision Deutschland als Mitglieder desDeutschen Bündnis Kindersoldaten gemeinsam mit Brot für die Welt dieStudie "Kleinwaffen in Kinderhänden. Deutsche Rüstungsexporte undKindersoldaten". Sie rufen die Bundesregierung auf, den Export vonKleinwaffen und Munition komplett zu stoppen und einRüstungsexportgesetz mit rechtlich verbindlichen und einklagbarenAblehnungskriterien zu schaffen. Rund 250.000 Kindersoldaten werdenin mindestens 20 Ländern zum Kämpfen gezwungen oder als Spione,Lastenträger oder Sexsklaven missbraucht. In viele dieser Länderliefert Deutschland Waffen."Die Studie belegt, dass Deutschland Kleinwaffen, die tödlichsteWaffenart, in viele Konfliktregionen liefert - auch in solche, indenen Kindersoldaten eingesetzt werden, beispielsweise in den NahenOsten, Indien, Pakistan oder die Philippinen", sagte Ralf Willinger,Kinderrechtsexperte von terre des hommes und Sprecher des DeutschenBündnis Kindersoldaten. "Deutschland ist folglich mitverantwortlichfür die Eskalation von bewaffneten Konflikten und das Leid vielerKinder in diesen Ländern."Obwohl die Bundesregierung seit Jahren von Kinder- undMenschenrechtsorganisationen und dem UN-Ausschuss für die Rechte desKindes auf diese Missstände hingewiesen wird, sieht sie bisheroffenbar keinen Handlungsbedarf. "Die Studie entlarvt die Behauptungder Regierung, die deutsche Rüstungsexportpolitik sei restriktiv, alsreines Wunschdenken oder bewusste Falschaussage. Anstatt dievorliegenden Fakten zu verharmlosen, ist es höchste Zeit, dass dieRegierung eine wirklich restriktive Rüstungsexportpolitik umsetzt.Der erste Schritt dahin sollte ein kompletter Stopp des Exports vonKleinwaffen und entsprechender Munition sein, denn deren Verbreitunghat sich als unkontrollierbar erwiesen, selbst bei Lieferungen anNATO- und EU-Länder. Ein zweiter notwendiger Schritt ist einRüstungsexportgesetz mit rechtlich verbindlichen, einklagbarenAblehnungskriterien", so Willinger.Michael Davies, ehemaliger Kindersoldat aus Sierra Leone, sagte:"Als ich als Jugendlicher in Sierra Leone kämpfen musste, habe ichauch viele G3-Gewehre gesehen. Waffenlieferungen in Konfliktregionenmüssen dringend gestoppt werden, sie heizen dort die Konflikte an."Frank Mischo, Kinderrechtsexperte der Kindernothilfe und Sprecherdes Bündnis Kindersoldaten: "Anstelle einer konsequentenRüstungsexportbegrenzung stiegen laut Sigmar Gabriel dieGenehmigungen für Kleinwaffenexporte um 47 Prozent von 32 MillionenEuro 2015 auf 47 Millionen Euro 2016. Mehr als ein Drittel davon gingin Drittländer, von denen viele in Krisengebieten mit bewaffnetenKonflikten liegen. Das steht im krassen Gegensatz zu denAnkündigungen der Bundesregierung und stellt wirtschaftliche undsicherheitspolitische Interessen über Kinderrechtsverletzungen."Mischo führt weiter aus: "Deutschland strebt einen Sitz imSicherheitsrat der Vereinten Nationen an. Dafür sollten Kinderrechtebeachtet und die Empfehlungen des UN-Ausschuss für die Rechte desKindes umgesetzt werden. Das beinhaltet vor allem eineVorbildfunktion Deutschlands - also nicht nur eine restriktiveRüstungsexportpolitik, sondern auch den Verzicht auf die RekrutierungMinderjähriger in die Bundeswehr."Andreas Dieterich, Referent für Zivile Konfliktbearbeitung beiBrot für die Welt: "Einer Emnid-Umfrage zufolge sprachen sich imvergangenen Jahr 83 Prozent der befragten Deutschen gegenRüstungsexporte aus. Dennoch hat die Bundesregierung im selben Jahrdie Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von insgesamt 6,88 MilliardenEuro genehmigt. Pistolen wie die Walther P99 oder die Sig Sauer SP2022 gelten im Genehmigungsverfahren bisher als 'zivile Waffen',obwohl sie vielerorts militärisch verwendet werden. Ein restriktivesExportkontrollgesetz ist überfällig, um dies zu unterbinden. Nachdeutscher Rechtslage dürfen keine Waffen in Spannungsgebietegeliefert werden. Dennoch gelangen Kleinwaffen aus deutscherProduktion immer wieder in Gebiete, in denen Gewaltkonflikte,Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnungsind."Am 12. Februar 2002 ist das Zusatzprotokoll zurKinderrechtskonvention zu Kindern in bewaffneten Konflikten in Kraftgetreten, das den Einsatz von Unter-18-Jährigen in bewaffnetenKonflikten verbietet. Seitdem gilt der Tag als internationaler Taggegen den Einsatz von Unter-18-Jährigen als Soldaten. Anlässlichdieses "Red Hand Day" ruft das Deutsche Bündnis Kindersoldatengemeinsam mit zahlreichen Organisationen weltweit zu Aktionen mit demSymbol der roten Hand auf. Bisher haben mehr als 400.000 Menschen inüber 50 Ländern weltweit mit ihrem Handabdruck gegen den Missbrauchvon Kindern als Soldaten protestiert. Auch in diesem Jahr findenRote-Hand-Aktionen in zahlreichen deutschen Städten statt. VieleMitgliedsorganisationen des Deutschen Bündnis Kindersoldatenunterstützen Hilfsprojekte für Kindersoldaten in Asien, Afrika undLateinamerika.Die Aktion www.unter18nie.de des Deutschen Bündnis Kindersoldatensammelt Unterschriften für den Verzicht der Bundeswehr auf dieRekrutierung minderjähriger Soldaten. 2016 rekrutierte die Bundeswehrmindestens 1946 17-jährige Jungen und Mädchen als Soldaten - einneuer Rekordwert und fast das Dreifache der Zahl von 2011.Mitglieder des Deutschen Bündnis Kindersoldaten:terre des hommes, Kindernothilfe, World Vision, UNICEFDeutschland, Aktion Weißes Friedensband, missio, DeutscheFriedensgesellschaft DFG-VK, Lutherischer Weltbund, Quäker-HilfeStiftung, Netzwerk Afrika DeutschlandFür Rückfragen/Interviews:Vertreter der Mitglieder des Deutschen Bündnis Kindersoldaten:terre des hommes, Tel.: 05 41 / 71 01-158, Email c.ramm@tdh.deKindernothilfe, Tel.: 0203 / 77 89-159, Emaillorenz.toepperwien@knh.deWorld Vision Deutschland, Pressestelle Tel.: 06172 / 763-151 E-Mail:presse@worldvision.deMitherausgeber der Studie:Brot für die Welt, Tel.: 030-65211-4430, Emailpresse@brot-fuer-die-welt.deWeitere Informationen:www.kindersoldaten.infowww.redhandday.orgwww.aktion-rote-hand.dewww.unter18nie.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell