Keine Klagewelle von Fuhrparkbetreibern in Sicht

Mannheim (ots) - Dieselskandal/Musterfeststellungsklage: Klagemacht nur bei signifikanten Schäden für Fuhrparkbetreiber Sinn /Prüfung der Schäden und Möglichkeiten lange abgeschlossen /Ausfallkosten durch diskutierte Umrüstungen, sollten von Herstellernübernommen werdenDer Fuhrparkverband empfiehlt nicht generell und pauschal allenFuhrparkbetreibern gegen Volkswagen zu klagen. So war esmissverständlich in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung(FAZ) zu verstehen, da Zitate gekürzt und durch die Zusammenstellungmit weiteren Zitatgebern der Eindruck eines "dringlichen Aufrufs"entstanden ist. "In der Regel haben die Fuhrparkbetreiber sich schonlange mit der Situation beschäftigt und Ihre Konsequenzen undEntscheidungen getroffen", sagt Marc-Oliver Prinzing,Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF).Einen Handlungsbedarf sieht er höchstens in ganz wenigen Fällen.Fakt ist, dass finanzielle Schäden durch manipulierte Fahrzeugewie ein erhöhter Verbrauch pro km im Grunde nicht zu beweisen undandere Risiken wie Restwerteinbrüche in der Regel nur für dieEigentümer der Fahrzeuge relevant sind - und das sind beigewerblichen Fahrzeugflotten überwiegend Leasinggesellschaften."Marktführend ist hier übrigens die Volkswagen Leasing, dieNachtteile bleiben in dem Fall im Konzern", so Prinzing. Natürlichbleibt der Fuhrparkverband laut Prinzing bei seiner Auffassung: Dortwo es noch aktuell und machbar ist, sollten Hersteller zuHardware-Nachrüstungen von modernen Dieselfahrzeugen der Euro-Klassen5 und 6 auf Euro 6d temp verpflichtet werden und nicht nur dieSachkosten, sondern auch die Ausfallkosten übernehmen". Das hat abernichts mit der Musterfeststellungsklage zu tun. Durch die ganzeSituation seien Flottenbetreibern viele Kosten entstanden, über dieniemand redet. Fuhrparkbetreiber haben bereits im Zuge dervermeintlich kostenfreien Behebung und Softwareupdates durch denDieselskandal einen hohen Aufwand geschultert. Jeder Fuhrparkprofiweiß, dass Transaktionskosten ein Ärgernis sind. ZusätzlicheVerwaltungskosten und Arbeitsausfall belasten derzeit ausschließlichden Eigentümer/Besitzer von Fahrzeugen, nicht den Verursacher. "Hierwäre ein Ausgleich angesagt. Dass die verantwortlichenAutomobilkonzerne für die Nachteile ihrer Kunden geradestehensollten, sollte jenseits jeder Gerichtsbarkeit selbstverständlichsein", unterstreicht Prinzing. Hersteller müssen aus Verbandssichtdie manipulierten Fahrzeuge auf eigene Kosten samt einem finanziellenAusgleich für eingeschränkte Mobilität oder Arbeitsausfällennachrüsten. Darüber hinaus wäre eine pauschale Ausgleichszahlung alsSchadenersatz angemessen.Hintergrund der FAZ-Anfrage war, dass für betroffene PrivatkundenAnfang dieses Monates die Möglichkeit in Kraft getreten ist, sich aneiner Musterfeststellungsklage zu beteiligen. Hierbei sindUnternehmen ausgeschlossen und können sich auch nicht diversen Klagenwie der des ADAC gegen Volkswagen anschließen. Der Redakteur wollteherausfinden, ob es angeraten sei, bis spätestens Ende dieses JahresAnsprüche gegen VW in einem eigenen Prozess geltend zu machen. Soließe sich nach Ansicht von Juristen eine Verjährungsunterbrechungerreichen. "Im Grunde sind nur Kauffuhrparks überhaupt betroffen.Jede Firma muss für sich klagen. Doch das ist aus meiner Sicht beirelevanten Schäden bei Unternehmen bereits lange geschehen", sagtauch der auf Verkehrsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Roman Kasten,der auch als Verbandjurist für den Fuhrparkverband tätig ist.Fazit: in 99 Prozent der Fälle wird es keinerlei Handlungsbedarfgeben. Doch sich nicht damit zu beschäftigen wäre fahrlässig undkönnte auch für Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder aushaftungsrechtlichen Gründen angeraten sein. Falls es ein Unternehmenbisher gänzlich unterlassen hat, den eigenen Fuhrpark nachmöglicherweise betroffenen Fahrzeugen und Nachteilen durch dieDieselproblematik zu prüfen, dann empfiehlt der Verbandselbstverständlich das bis Ende des Jahres nachzuholen und insignifikanten Fällen auch ihr Recht einzufordern.Pressekontakt:Axel Schäfer, GeschäftsführerBundesverband Fuhrparkmanagement e.V.presse@fuhrparkverband.deAugustaanlage 5768165 Mannheim 0621-76216353Original-Content von: Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V., übermittelt durch news aktuell