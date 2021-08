Keine Kennzahlen: Bei der Aktie von Beyond Meat würde ich jetzt das als Erstes tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) macht derzeit so einige Schlagzeilen. Grundsätzlich haben die Quartalszahlen schließlich gezeigt, dass das fleischlose Burger-Unternehmen (zugegeben, es gibt auch andere Produkte) wieder in die Wachstumsspur zurückgefunden hat. Allerdings ist der Ausblick das gewesen, was ein wenig besorgniserregend gewesen ist.

Sollte man den Dip bei der Aktie von Beyond Meat kaufen? Eine gute Frage. Hier ist jedoch, was ich inzwischen tun würde, bevor ich mich mit der Aktie des visionären Unternehmens beschäftigen würde. Es könnte dir helfen, eine mögliche Investitionsthese besser zu verstehen. Oder, im Zweifelsfall, zu verwerfen.

Beyond Meat: Nicht auf die Zahlen blicken!

Das Erste, das ich bei der Aktie von Beyond Meat zunächst tun würde, ist, wirklich nicht auf die Zahlen zu blicken. Zugegeben: Das ist ein wichtiges Merkmal bei der Analyse. Dafür ist jedoch später noch Zeit. Zumindest, nachdem du etwas anderes getan hast.

Inzwischen kann ich dir nämlich sagen: Der Geschmackstest bei Beyond Meat ist für mich ein Merkmal, ob man sich näher mit der Aktie beschäftigen sollte oder nicht. Um einmal ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern: Meine Frau und ich haben zum Ende der letzten Woche erstmals die Burger gebraten und uns Hamburger nach Art des Hauses gemacht. Das wiederum hat meine Sicht auf die Investitionsthese verändert.

Um es an dieser Stelle kurz zu machen: Ja, die Burger von Beyond Meat sind für mich eine echte Alternative. Zugegebenermaßen ist am Anfang ein leichter Erbsengeschmack nicht zu leugnen. Insbesondere die Konsistenz und die Gesamtkomposition auf einem Hamburger hat mich jedoch überzeugt. Was vielleicht klingen mag wie ein bisschen Werbung, hat mir jedoch geholfen, die Investitionsthese besser verstehen zu können. Beziehungsweise einzuordnen. Ich bin mir sicher, das könnte auch bei dir der Fall sein.

Erst der Geschmackstest, dann die Analyse

Bevor du daher die erste Kennzahl bei der Aktie von Beyond Meat ins Auge fasst, glaube ich, solltest du den Geschmackstest machen. Es geht bei der Aktie schließlich nicht darum, bloß irgendein Alternativprodukt auf den Markt zu bringen. Nein, es geht im Idealfall darum, dich als Fleischesser davon zu überzeugen, dass das Produkt eine möglicherweise gleichwertige Alternative ist. Und eben nicht nur dich und mich. Nein, sondern auch Millionen anderer Fleischfresser, die über kurz oder lang zu den Alternativen greifen können.

Es gibt durchaus einen Grund, das positiv zu sehen: Wann ist das Leben eines Investors beziehungsweise die Analyse einer Aktie von einem Geschmackstest abhängig? Bei Beyond Meat könnte das grundsätzlich gegeben sein. Wie gesagt: Mir hat es geholfen, eine Entscheidung zu treffen, ob das Produkt überzeugend ist oder eher nicht.

Der Artikel Keine Kennzahlen: Bei der Aktie von Beyond Meat würde ich jetzt das als Erstes tun! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021