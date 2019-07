Keine Internetverbindung und streikende Geräte: Das sind die häufigsten IT-Probleme der Deutschen (FOTO)

Stuttgart (ots) -AnyDesk-Umfrage zeigt: Oft sind es die vermeintlich einfachenFunktionen, die IT-Nutzern Probleme bereiten. Hilfe suchen Anwenderdann nicht bei Experten, sondern bei Freunden oder der Familie. Dabeikommt auch im privaten Bereich immer häufiger Fernwartungssoftwarezum Einsatz.Ob privat oder beruflich: Bei der Nutzung von Computern odermobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones kann es immer wiederzu Problemen kommen. Selten ist die Lösung schnell gefunden und derKampf mit der Technik wird zur Nervenprobe. Dabei scheitert es meistschon an grundlegenden Dingen wie dem Herstellen einerInternetverbindung: 45 Prozent der Deutschen haben damit regelmäßigProbleme. Oft streiken die Anwendungen oder Geräte zudem genau imfalschen Moment und man benötigt schnelle Hilfe. Diese findenAnwender mehrheitlich online oder in den FAQs von Unternehmen (43Prozent). Dort suchen sie in der Regel zuerst nach einer Lösung fürihr Problem. Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentativeUmfrage des Softwareunternehmens AnyDesk (www.anydesk.com) unter rund1.000 Bundesbürgern.Verbindungs- und Kompatibilitätsprobleme treten am häufigsten aufNach Problemen mit der Internetverbindung klagt knapp ein Drittelder Befragten (32 Prozent) am häufigsten darüber, dass Zubehör wieDrucker oder Scanner nicht vom Computer erkannt wird. Zudem machenden Anwendern immer wieder unverständliche Systemhinweise undFehlermeldungen zu schaffen (31 Prozent), bei denen sie nicht wissen,was zu tun ist. Während dieses Problem vor allem Frauen betrifft (35Prozent, Männer 27 Prozent), haben Männer häufiger mit Schadsoftwareauf ihren Geräten zu kämpfen (18 Prozent, Frauen: 13 Prozent). FürFrust sorgt bei 31 Prozent der Deutschen, dass sich Programme oderUpdates nicht problemlos installieren oder nutzen lassen. Bei 23Prozent hängt sich der Computer zudem regelmäßig auf oder lässt sichgar nicht erst starten.Freunde und Familienmitglieder helfen bei der ProblemlösungKommen die Anwender mit einer Online-Recherche nicht zum Ziel,ziehen sie Familienmitglieder und Freunde zurate, die direkt vor Orthelfen können (36 Prozent). Ist gerade niemand persönlich greifbar,ist bei jedem sechsten Befragten bereits Fernwartungssoftware zumEinsatz gekommen (15 Prozent) oder das Problem wurde gemeinsam amTelefon gelöst (16 Prozent). Während für Männer der erste Weg dieOnline-Recherche ist (50 Prozent, Frauen: 36 Prozent), wenden sichFrauen mit ihrem Problem meist direkt an Freunde oder die Familie (44Prozent, Männer: 27 Prozent). IT-Spezialisten werden von denBefragten eher selten hinzugezogen: Nur 9 bis 12 Prozent haben schoneinmal auf die Hilfe von Experten zurückgegriffen."Treten Probleme mit der IT auf, erreicht man Freunde oderFamilienmitglieder oft schneller als einen Experten - vor allem imprivaten Bereich. Fernwartungssoftware wie AnyDesk kann bei derLösung eine echte Hilfe sein. Statt das Problem mühsam am Telefonerklären zu müssen, kann sich der Helfer die Software schnell undkostenfrei herunterladen und sich damit von jedem Endgerät einfachauf das betroffene Gerät schalten, um das Problem zu lösen. So lassensich beispielweise Programme oder Zubehör sicher installieren,Einstellungen an den Geräten vornehmen oder Dateien wiederherstellen.Das spart Zeit und Nerven", kommentiert Philipp Weiser, CEO derAnyDesk Software GmbH.Über die StudieFür die vorliegende Studie hat AnyDesk gemeinsam mit demMarktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.001 Personen zwischen 18 und 69Jahren befragt. Die Stichprobe entspricht nach Alter und Geschlechtder repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung. Dieunabhängige Online-Erhebung fand im Juli 2019 statt.Über AnyDeskDie AnyDesk Software GmbH ist einer der führenden Anbieter fürRemote-Desktop-Lösungen. Mit seiner einzigartigenRemote-Desktop-Zugriffssoftware schafft das 2014 gegründeteUnternehmen die optimale Grundlage für die Zusammenarbeit in dermodernen Arbeitswelt. Kern von AnyDesk ist der eigens entwickelteCodec DeskRT, der eine nahezu latenzfreie Zusammenarbeit ermöglicht -auch in Regionen mit schlechter Internetverbindung. Die Softwarewurde bereits mehr als 100 Millionen Mal von Nutzern in 165 Ländernheruntergeladen und wird von mehr als 18.000 Unternehmen eingesetzt,darunter weltweit renommierte Fortune 500 Konzerne. Jeden Monatkommen weitere 5 Millionen Downloads hinzu. Damit zählt dasUnternehmen zu den 50 am schnellsten wachsenden Firmen inDeutschland.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterwww.anydesk.com.Folgen Sie uns auch gerne auf Twitter(https://twitter.com/anydesk) und Facebook(https://www.facebook.com/AnyDesk/).Pressekontakt:AnyDesk Software GmbHGiovanni CastelliniFriedrichstraße 970174 StuttgartE-Mail: press@anydesk.comOriginal-Content von: AnyDesk, übermittelt durch news aktuell