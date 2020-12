Keine Impfstoff-Lieferung für Berlin und Brandenburg bis 11. Januar

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der ersten Januarwoche wird es in Berlin und Brandenburg keine neuen Lieferungen mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech geben. Das teilten die jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Demnach hieß es zunächst von Berliner Seite, dass es erst ab dem 11. Januar weitergehen solle.

Eine Lieferung sei ersatzlos gestrichen worden. Auch das Land Brandenburg teilte wenig später mit, in der ersten Januarwoche keine Impfstoff-Lieferung zu erhalten. Diese Info hätten die Länder am Mittwoch erhalten. Ob auch noch weitere Bundesländer betroffen sind, war zunächst unklar.

