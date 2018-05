Keine Giftpflanzen in den Familiengarten

--------------------------------------------------------------DSH-Giftpflanzendatenbankhttp://ots.de/qvG17B--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Eltern, die jetzt den heimischen Gartenbepflanzen, sollten um giftige Pflanzen wie Engelstrompete, Goldregenoder Eisenhut einen großen Bogen machen. Diese und weitere Gewächsekönnen bei Kleinkindern, die sie in den Mund nehmen, zu Vergiftungenführen. Dafür reichen in einigen Fällen schon geringe Mengen derSamen, Beeren oder anderer Pflanzenteile.Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, rät zur Vorsicht beidiesen zehn zum Teil hochgiftigen Pflanzen:1. Blauer und gelber Eisenhut2. Bilsenkraut3. Engelstrompete4. Gemeine Eibe5. Goldregen6. Herbstzeitlose7. Oleander/Rosenlorbeer8. Rizinus/Wunderbaum9. Stechapfel10. TollkirscheGeeignete Pflanzen für den FamiliengartenGut geeignet für den "Kinder"-Garten sind unter anderem Blumen wieKornblume, Cosmea oder Kapuzinerkresse. Zu den empfehlenswertenGehölzen zählen Ahorn-, Linden- und Pappelarten sowie Felsenbirne undSchlehe.Kostenlose Broschüre:Weitere Informationen enthält die kostenlose Broschüre "Achtung!Giftig! Vergiftungsunfälle bei Kindern", herausgegeben vomGesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und der DSH.Bestellwege:Internet: www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinderMail: bestellung@das-sichere-haus.deHinweis für Printredaktionen:Das Cover der "Gift"-Broschüre druckfähigen Format gibt eskostenlos unter: www.das-sichere-haus.de/Presse/Bilder/TitelbilderÜber die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die DSH dazu beitragen,die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken inDeutschland rund 7,1 Millionen Menschen in den vermeintlich sichereneigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken, beimSport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell