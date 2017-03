Keine Generalabsolution für Glyphosat / Hinweise auf Schädigung menschlicher Organe

Berlin/Brüssel (ots) - "Das ist keine Generalabsolution fürGlyphosat", sagte die BUND-Pestizidexpertin Heike Moldenhauer vomBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zur heute bekanntgewordenen Einstufung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat durch dieEuropäische Chemikalienagentur (ECHA) als nicht krebserregend. DasUrteil der Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation IARC vonGlyphosat als "krebserregend beim Menschen" gelte weiterhin, soMoldenhauer.Eine Bewertung der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) von Ende Mai 2016 für die ECHA lege zudem nahe,dass Glyphosat menschliche Organe schädigen könne. Die BAuA empfahldemzufolge, Glyphosat als "organschädigend" bei längerer oderwiederholter Exposition einzustufen - zusätzlich zu der bereitsbestehenden Einstufung als "augenschädlich" und "schädlich fürWasserorganismen". An einer längeren oder wiederholtenGlyphosat-Exposition weiter Kreise der Bevölkerung in Europa bestehekein Zweifel, stellte die BUND-Expertin klar. "Glyphosat istallgegenwärtig. Menschen und Umwelt sind heute einer Dauerbelastungausgesetzt", sagte Moldenhauer. Einer BUND-Studie zufolge hatten 70Prozent der im Jahr 2013 in Deutschland getesteten sowie 44 Prozentder europaweit untersuchten Personen Glyphosat im Urin.Unbestritten sei zudem, dass Glyphosat maßgeblich verantwortlichfür das Artensterben in der Agrarlandschaft sei. "Als Totalherbizidvernichtet Glyphosat die Nahrungspflanzen von Schmetterlingen, Bienenund Vögeln, es tötet alles Grün und zerstört die Lebensräume vonwichtigen Nützlingen", so Moldenhauer. Die EU-Kommission müsse dieZulassung des Herbizids aufgrund der gravierenden Bedenkenhinsichtlich Umwelt und menschlicher Gesundheit Ende des Jahresauslaufen lassen, forderte die BUND-Expertin. "Zu viel spricht gegenGlyphosat, eine weitere Verlängerung der Zulassung wäre fahrlässig.Die EU-Kommission ist dem Vorsorgeprinzip verpflichtet, sie muss denSchutz von Mensch und Umwelt vor den Profitinteressen derPestizidhersteller sicherstellen. Die Landwirtschaftspolitik musssich endlich frei machen von einem Agrarmodell, das auf industriellerErzeugung basiert und blind ist für deren Kollateralschäden", sagteMoldenhauer.Der BUND begrüße, dass in der Landwirtschaft erste Schritte zurAbkehr vom Glyphosat-Einsatz unternommen würden, so Moldenhauer. DieDeutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG gehe mit ihrem Einsatz fürmehr guten Ackerbau statt Glyphosat in die richtige Richtung. "Diegesellschaftliche Akzeptanz ist Glyphosat längst abhandengekommen.Weil Herr Schmidt als zuständiger Bundeslandwirtschaftsminister inUntätigkeit verharrt, sind freiwillige Bemühungen der Landwirte zurAbkehr von Glyphosat besonders begrüßenswert", sagte Moldenhauer.Pressekontakt:Martha Mertens, BUND-Gentechnikexpertin, Mobil: 0176-62927503,E-Mail: martha.mertens@bund.net bzw. Heike Moldenhauer,BUND-Pestizidexpertin, E-Mail: heike.moldenhauer@bund.net (erreichbarab dem 27.3.) bzw. Annika Natus, BUND-Pressesprecherin, Tel.030-27586-464, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell