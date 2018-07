Keine Gefahr für Mensch und Umwelt: So schützen Sie Ihren Heizöltank vor Hochwasser

Berlin (ots) - Mit dem Klimawandel steigt auch dieHochwassergefahr - und damit das Risiko von Umwelt- undGebäudeschäden. Austretendes Heizöl ist ein besonders schwerwiegendesProblem. Deshalb sind seit 2018 im Hochwasserschutzgesetz IIstrengere Schutzmaßnahmen vorgeschrieben. Was Besitzer vonÖlheizungen beachten müssen, erklärt www.intelligent-heizen.info.Wer nah an einem Fluss oder See lebt, genießt meist die schöneWohnlage. Manche Regionen leiden aber auch unter der Wassernähe -wenn ein erhöhtes Hochwasserrisiko besteht. In den letzten Jahren istdie Gefahr sogar noch gestiegen und verschärft sich weiter: Studienzufolge wird etwa im Neckarraum die Zahl von Hochwassern in denkommenden 30 Jahren um bis zu 50 Prozent ansteigen.Bei vergangenen Hochwassern hat austretendes Heizöl große Schädenverursacht - und zwar nicht nur an den Gebäuden. Das Heizölverunreinigte und belastete auch die Umwelt in hohem Maße. Im Januar2018 trat deshalb das Hochwasserschutzgesetz II in Kraft. Ziel desGesetzes ist es, durch besondere Sicherheitsvorkehrungen undstrengere Vorschriften das Schadensrisiko zu minimieren und Betreibereiner Ölheizung stärker in die Pflicht zu nehmen.Handlungsbedarf in Überschwemmungs- und RisikogebietenBetreiber einer Heizöltankanlage in einer von Hochwassergefährdeten Region sind nach dem Gesetz verpflichtet, diese zuüberprüfen und gegebenenfalls nachrüsten zu lassen. In welchemZeitrahmen die Überprüfung stattfinden muss, hängt davon ab, ob dieAnlage in einem sogenannten Überschwemmungsgebiet oder einemRisikogebiet liegt. Beide Gebiete werden von denKreisverwaltungsbehörden ausgewiesen.Zu den Überschwemmungsgebieten zählen beispielsweise Flächenzwischen einem Gewässer und einer Hochwasserschutzanlage, etwa einemDeich. Mit Risikogebieten sind Flächen gemeint, die bei Hochwasserüberflutet werden könnten. Heizöltankanlagen, die in einem der beidenGebiete angesiedelt sind, müssen künftig hochwassersicher sein. DieFrist für die Prüfpflicht der Betreiber in Überschwemmungsgebietenendet am 5. Januar 2023, in Risikogebieten am 5. Januar 2033. Dieneue Regelung gilt für alle unterirdischen Heizöltankanlagen und alleoberirdischen Tanks mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1.000Litern.Nie ohne Fachbetrieb: Abdichten oder VerankernBeim richtigen Lagern von Heizöl in Überschwemmungs- undRisikogebieten ist der Hochwasserstand (HQ100-Marke) des Gebäudesentscheidend. Die sicherste Variante besteht darin, dieHeizöltankanlage in einem Raum aufzustellen, der sich oberhalb derHQ100-Marke befindet. Ansonsten bieten sich für den Hochwasserschutzzwei Möglichkeiten an: zusätzliches Abdichten des Aufstellraums oderdie Verankerung der Tanks. Beim Abdichten werden alle Raumöffnungenfür den anstehenden Wasserdruck und Rückstau mit speziellenVorrichtungen versehen. Verbindungsleitungen, Armaturen undMessgeräte müssen so konstruiert sein, dass im Überschwemmungsfallkein Wasser in den Tank gelangen kann. Außerdem muss der Behältereinem bestimmten Wasserdruck standhalten und die Entlüftungsleitungenmüssen sich oberhalb der HQ100- Marke befinden.Beim Verankern geht es darum zu verhindern, dass sich der Tankbeim Eindringen des Wassers aus seiner Halterung löst undaufschwimmt. Durch spezielle Vorrichtungen wird der Tank am Boden,der Decke oder an den Wänden befestigt. Wichtig dabei:Installationsarbeiten zum Nachrüsten dürfen nur von einem Fachbetriebausgeführt werden. Weitere Informationen zum Thema Heizen mit Ölfinden Verbraucher auf www.intelligent-heizen.info.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist einAngebot des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007informiert das Serviceportal technologieoffen undenergieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftlicheHeizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sieunter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizenund aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:Corinna Olszok | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-28 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell