Keine Frage: Diese Wachstumsaktie sieht für mich wie ein Schnäppchen aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Eine Wachstumsaktie, die wie ein Schnäppchen aussieht? Das kann definitiv eine spannende Option sein. Leider müssen Foolishe Investoren sich häufig nicht bloß auf fundamentale Kennzahlen verlassen, sondern vor allem die Vision würdigen, die das Unternehmen langfristig im Vergleich zur Bewertung besitzt.

Wenn du mich fragst, könnte die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) jetzt eine Wachstumsaktie sein, die noch immer ein Schnäppchen ist. Warum? Das soll uns im Folgenden ein wenig näher beschäftigen. Vielleicht gelingt es mir ja, dich ebenfalls von dieser spannenden Wachstumsgeschichte im Markt des E-Commerce zu überzeugen.

Wachstumsaktie & Schnäppchen: Etsy & Zahlen

Wenn es um die Etsy-Aktie geht, so können wir für den Moment festhalten, dass diese Wachstumsaktie gemessen an einigen Kennzahlen vermutlich noch nicht ihr volles Potenzial entfaltet hat. Alleine die Marktkapitalisierung beläuft sich gegenwärtig auf 29,5 Mrd. US-Dollar. Für mich eine Kennzahl, die zeigt, dass ein gewisser Schnäppchen-Charakter noch immer vorhanden ist.

Aber was gilt es ansonsten zu berücksichtigen? Wie wir mit Blick auf das letzte Quartalszahlenwerk festhalten können, gibt es zwar ein gewisses Momentum bei dieser Wachstumsaktie. Nicht nur, dass das Gross Merchandise Volume im dritten Quartal um über 119 % gestiegen ist, sowie der Umsatz um beeindruckende 128 % klettern konnte. Nein, mit Werten von 2,63 Mrd. US-Dollar (GMV) und 451,4 Mio. US-Dollar (Umsatz) gibt es inzwischen eine Menge an Volumen, das über die Plattform von Etsy abgewickelt wird.

Allerdings bin ich überzeugt: Hier geht langfristig eine Menge mehr. Ein Gross Merchandise Volume von Pi mal Daumen 2,6 Mrd. US-Dollar dürfte nicht die Spitze des Eisbergs sein. Sowie auch nicht der Quartalsumsatz. Auch nicht die aktiven Verkäufer von 3,68 Mio. oder die Käufer von 69,64 Mio. Das zeigt mir: Trotz Momentum und rasanten Wachstumsraten besitzt Etsy noch eine ganze Menge Potenzial. Vor allem, da der E-Commerce als solcher noch ordentlich wächst.

Es gibt Möglichkeiten zu wachsen und zu skalieren

Ein weiterer Grund, warum Etsy eine Wachstumsaktie ist, die wie ein Schnäppchen aussieht, sind außerdem die Möglichkeiten zu wachsen und zu skalieren. Etsy besitzt, wie wir gerade mit Blick auf die Käufer und Verkäufer gesehen haben, noch eine Menge Potenzial. Vor allem, da das Management viele globale Märkte in den Fokus rückt.

Aber auch ansonsten bestehen Möglichkeiten, das Wachstum rein qualitativ anzukurbeln. So hat das Management beispielsweise vor einiger Zeit Reverb übernommen, was anorganische Wachstumsmöglichkeiten aufzeigt. Auch kleinere moderate Gebührenerhöhungen könnten langfristig eine Option sein. Vor allem, da das Ökosystem immer stärker wird, was Händler und Kunden trotz eines solchen Schrittes binden sollte.

Etsy nimmt derzeit rund 5 % des Kaufbetrags sowie Gebühren für einige andere Dienstleistungen. Damit bewegen sich die Gebühren noch unter dem Durchschnitt anderer, vergleichbarer E-Commerce-Plattformen. Selbst eine moderate Erhöhung um 0,5 % könnte ein weiteres starkes Wachstum nach sich ziehen. Die Möglichkeiten erscheinen daher langfristig nicht ausgereizt.

Etsy: Als Wachstumsaktie ein Schnäppchen?

Etsy könnte daher für mich eine Wachstumsaktie sein, die jetzt wie ein Schnäppchen aussieht. Vor allem die Marktkapitalisierung zeigt mir, dass langfristig noch eine Menge mehr möglich ist. Etsy hat außerdem gerade erst angefangen, den Turbo beim Wachstum zu zünden. Bereits ein gehaltenes Momentum könnte langfristig vielversprechend sein.

Zudem sehe ich klare Möglichkeiten, wie das Management weiter (organisch und anorganisch) wachsen und das eigene Geschäft skalieren kann. Ich bin daher überzeugt: Das Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht.

The post Keine Frage: Diese Wachstumsaktie sieht für mich wie ein Schnäppchen aus! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021