Keine Flaute bei DIE RAUTE / Einsendeschluss für Schülerzeitungspreis am 31. Juli 2019 (FOTO)

München (ots) -Die Bedeutung der Schülerpresse für den Journalismus von morgendarf nicht unterschätzt werden. Junge, schreibbegeisterte Schülertasten sich an Recherche, Meinungspluralismus und Berufsethos heran.Während an Schulen als Erfolgsbarometer die Verkaufszahl zählt, gebenPreise wie "DIE RAUTE" den Machern von qualitativ gutenSchülerzeitungen einen weiteren Motivationsschub. DieHanns-Seidel-Stiftung unterstützt die ersten journalistischenSchritte mit dem Preis "DIE RAUTE". Er ist mit 5.000 Euro dotiert.Anfang September wird sich die Jury zusammensetzen, um die bestender eingesendeten Schülerzeitungen auszuwählen. Rund 150 erreichenjedes Jahr die Hanns-Seidel-Stiftung. Sie heißen "Paparazzi","Einstein", "Schubidu", "Ventil" oder gar "Die Brunnencheckerin" -alles bisherige Preisträger von "DIE RAUTE". Teilnahmeberechtigt sindSchülerzeitungen von Mittelschulen/Hauptschulen, Realschulen,Gymnasien, Förderschulen und Beruflichen Schulen mit FOS/BOS, die imaktuellen Schuljahr erschienen sind. Der Preis ist mit insgesamt5.000 Euro dotiert (15x300 Euro und 2x250 Euro Sonderpreis).Die Preise werden in den drei Kategorien "JournalistischerEinzelbeitrag (Artikel)", "Kreativität und Gestaltung" und"Informationsvielfalt" pro Schularten vergeben. Zum zweiten Mal wirdein Sonderpreis Digital verliehen, der schulisches Engagement fürOnline-Schülerzeitungen auszeichnet.Mitmachen ist einfach: Fünf Exemplare der aktuellen Ausgabe derSchülerzeitung bis zum 31. Juli 2019 zusammen mit demTeilnahmeformular einsenden (Download unter: www.hss.de/die-raute).Im Herbst werden die Gewinnerteams mit ihren Lehrern in München zurPreisverleihung erwartet.Mit der Auszeichnung - die bereits zum zehnten Mal verliehen wird- will die Hanns-Seidel-Stiftung die Bedeutung der Schülerpresseherausstellen und journalistisches Engagement in der Schule belohnen.