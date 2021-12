Keine Fahrt für Briten durch Frankreich? London will Klärung

LONDON (dpa-AFX) - Die Regierung in London hat Paris zu einer Klarstellung aufgefordert, ob Briten auf ihrer Fahrt in andere EU-Länder durch Frankreich reisen dürfen. "Die französische Regierung hat erklärt, dass britische Staatsangehörige, die aus dem Vereinigten Königreich einreisen und nicht in Frankreich wohnen, nicht durch Frankreich reisen dürfen, um in ihr Wohnsitzland zurückzukehren, es sei denn, sie reisen mit dem Flugzeug", hieß es am Donnerstag vom Außenministerium in London.

Zuvor hatte der Betreiber des Eurotunnels mitgeteilt, die französische Regierung habe den Schritt am Dienstag beschlossen. In Paris gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Frankreich erlaubt seit 18. Dezember die Einreise aus Großbritannien nur in dringend notwendigen Fällen. Es gibt aber Ausnahmen, etwa für Lastwagen. Der Schritt soll die Ausbreitung der hochansteckenden Corona-Variante Omikron verhindern, die in Großbritannien dominiert.

Das britisch-französische Verhältnis ist derzeit schwer belastet. So streiten London und Paris etwa über Fischereilizenzen im Ärmelkanal./bvi/DP/stw