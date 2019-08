"Keine Fachidioten, keine Mucki-Boys. Wir brauchen Alleskönner!" Elton präsentiert die neue ProSieben-Show "Schlag den Besten" am Donnerstag (FOTO)

Unterföhring (ots) -TV-Premiere für "Schlag den Besten" am Donnerstagabend! In derneuen ProSieben-Show ist Vielseitigkeit Trumpf - und vielleicht derSchlüssel zum ganz großen Gewinn. "Wir brauchen keine Fachidioten,wir brauchen keine Mucki-Boys. Bei 'Schlag den Besten' sindAlleskönner gefragt, die alles geben. Der Beste geht mit 50.000 Euronach Hause", erklärt Elton. "Und das Schöne ist: Wenn man die ersteShow gewonnen hat, kann man in der nächsten Woche noch mal 50.000Euro gewinnen und dann vielleicht noch mal." Über die erste Show amDonnerstag sagt der Moderator: "Wir starten ziemlich sportlich in denWettbewerb: In der ersten Ausgabe tritt ein Moderner Fünfkämpfergegen einen 400-Meter-Läufer an. Aber die beiden sind nicht nurSportler, sondern sie bringen auch noch Köpfchen und Geschick mit -eine gute Voraussetzung für unsere Show."In der ersten Ausgabe am Donnerstag, 8. August, kämpfen derModerne Fünfkämpfer Robin (24, Potsdam) und 400-Meter-Läufer Felix(23, Ulm) um 50.000 Euro. Welches Allround-Talent überzeugt und darfin der nächsten Ausgabe von "Schlag den Besten" erneut antreten?"Schlag den Besten" - ab 8. August 2019, immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell