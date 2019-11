Keine Experimente: Moderne Vergütung statt Einheits-Bürokratie

Berlin (ots) - Für eine moderne Vergütung der ambulanten ärztlichen Versorgungsoll die von der Bundesregierung berufene wissenschaftliche Kommission bis Ende2019 Vorschläge unterbreiten. In einer gemeinsamen Erklärung erläutern dieBundesärztekammer, der Verband der Privaten Krankenversicherung und der Verbandder Privatärztlichen Verrechnungsstellen, wie dieses Ziel desKoalitionsvertrages in der Praxis am besten erreicht werden kann:Jedes Vergütungssystem soll eine gute ärztliche Versorgung ermöglichen.Politisch motivierte Experimente mit einer Einheits-Gebührenordnung würden derRealität der komplexen medizinischen Leistungen und Möglichkeiten nicht gerecht.Sie gingen letztlich auf Kosten der Qualität und damit zu Lasten der Versorgungder Patienten.Für die von gesetzlich und privat Versicherten gemeinsam in Anspruch genommenemedizinische Versorgung in Deutschland bringt es spürbare Vorteile, dass imHintergrund zwei unterschiedliche ärztliche Vergütungssysteme wirken, die sichsehr gut ergänzen. Durch den Wettbewerb von GKV und PKV erfüllen dieVergütungssysteme eine gegenseitige Korrektivfunktion, was die Versorgungdeutlich verbessert. Von diesem Qualitätsgewinn profitieren alle Patienten.Die Bundesregierung ist deshalb gut beraten, wenn sie dem Leitsatz desKoalitionsvertrags gerecht wird: "Sowohl die ambulante Honorarordnung in derGesetzlichen Krankenversicherung (EBM), als auch die Gebührenordnung derPrivaten Krankenversicherung (GOÄ) müssen reformiert werden."Zur Modernisierung der GOÄ liegt bereits ein umfassendes Konzept vor. Dergemeinsam von Ärzteschaft, PKV und Beihilfe entwickelte Vorschlag umfasst denneuesten Stand der Technik, garantiert eine rasche Integration zukünftigermedizinischer Innovationen und stärkt die "sprechende Medizin", also diepersönliche Zuwendung der Ärzte zu ihren Patienten.Im Interesse der Patienten sollte auch der "Einheitliche Bewertungsmaßstab"(EBM) - das Vergütungssystem der GKV - weiterentwickelt werden. Das gilt z.B.für die EBM-typische Quartalsvergütung, wonach viele Behandlungen nur mit einerfesten Honorarsumme für das ganze Quartal bezahlt werden, unabhängig von derHäufigkeit der Arztkontakte. Diese Quartalssystematik - und nicht diePrivatpatienten - sind eine Ursache für Wartezeiten im System der GKV.Reformen sowohl innerhalb des Vergütungssystems der GKV als auch des Systems derPKV sind nicht nur möglich, sondern auch geboten. Nicht eine politischmotivierte Vereinheitlichung der Vergütungssysteme, sondern die differenzierteFortentwicklung von EBM und GOÄ sind notwendig, um unser Gesundheitssystem aufdie Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Die guten Fortschritte bei derEntwicklung der neuen GOÄ zeigen, dass dies gelingen kann.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell