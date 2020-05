Keine Ersparnisse mit 50? Mit diesen Tipps kann man sich reich zur Ruhe setzen

Mit 50 keine Ersparnisse zu haben, ist nicht ideal! Denn je früher man mit dem Sparen für den Ruhestand beginnt, desto mehr profitiert man vom Zinseszinseffekt.

Trotzdem bleiben dir mit 50 noch fast 20 Jahre bis zur Rente. Angenommen, du hast ein Einkommen, dann kannst du dir in dieser Zeit ein ansehnliches finanzielles Polster aufbauen und reich in Rente gehen.

Jedes Jahr zählt, wenn man mit 50 noch keine Ersparnisse hat

Mein erster Tipp ist, sofort mit dem Sparen zu beginnen. Wenn du mit 50 noch keine Ersparnisse hast, stelle sicher, dass du mit 51 Ersparnisse hast! Je früher du mit dem Aufbau deiner Pensionskasse beginnst, desto besser. Jedes Jahr zählt, um deine finanzielle Freiheit im Alter zu erhöhen.

Bei einer jährlichen Rendite von 5 % würden z. B. £ 10.000 über 10 Jahre auf £ 16,3.000 anwachsen, aber du hättest am Ende £ 26,6.000 nach 20 Jahren. Beginne, wie gesagt, sofort mit dem Sparen. Verschiebe es nicht auf nächstes Jahr oder einen vagen Zeitpunkt in der Zukunft.

Jeder Cent zählt

Mein zweiter Tipp: Spare so viel, wie du kannst. So wie jedes Jahr zählt, so zählt auch jeder gesparte Cent.

Spare, wo immer es möglich ist. Die meisten von uns können einige Bereiche unserer Freizeitausgaben reduzieren oder streichen, ohne dass sich unser Lebensstil merklich verschlechtert. Wenn du einmal herausgefunden hast, wie viel du pro Monat sparen kannst, behandle es wie jede andere notwendige Ausgabe, wie z. B. eine Hypothekenzahlung oder eine Wasserrechnung. Wenn dein Einkommen steigt, gib der Erhöhung deiner Ersparnisse Vorrang vor deinen Ausgaben.

Sparen

Wenn du mit 50 Jahren zu sparen beginnst, werden Sparkonten dein Geld über den Zeitraum bis zur Rente nicht wesentlich vermehren. Vielleicht hast du ja das Glück, eine reale (nach der Inflation) jährliche Rendite von 1 % zu erzielen.

Eine solche Rendite würde über einen Zeitraum von 20 Jahren von £ 10.000 auf nur £ 12,2.000 anwachsen, verglichen mit den £ 26,6.000 bei einer von mir bereits erwähnten Rendite von 5 %. Es gibt einen Grund, warum ich diese 5 % Rendite gewählt habe. Das ist der Startschuss für meinen dritten Tipp, um reich in Rente zu gehen.

Investitionen an der Börse

Die durchschnittliche langfristige reale Rendite des britischen Aktienmarktes lag bei etwa 5 % pro Jahr. Über kurze Zeiträume kann der Markt recht dramatische Abschwünge verzeichnen, wie wir derzeit sehen. Er hat sich jedoch immer wieder erholt und neue Höhen erreicht, so dass über mehrere Jahrzehnte hinweg eine durchschnittliche Rendite von 5 % pro Jahr erzielt wurde. Mein dritter Tipp: Leg deine Ersparnisse regelmäßig an der Börse an.

Es gibt kostengünstige Tracker-Fonds, die die Renditen der wichtigsten Aktienindizes wiedergeben. Mit einer Rendite von 5 % kannst du jetzt vielleicht dein Pensionsziel erreichen. Dies wird davon abhängen, was das Ziel ist und wie viel du sparen kannst. Was aber, wenn eine Rendite von 5 % nicht hoch genug ist, um das Ziel zu erreichen?

Eine jährliche Rendite von 10 % über einen Zeitraum von 20 Jahren würde aus unseren erwähnten 10.000 £ ganze 67.300 £ machen (im Vergleich zu 26.600 £ bei 5 %). Es ist möglich, ein jährliches Wachstum von 10 % durch den Kauf von Aktien einer sorgfältig ausgewählten Auswahl einzelner Unternehmen zu erreichen.

Die beste Erfolgschance hast du, wenn du mehr darüber lernst, wie Unternehmen funktionieren, wie effektiv sie Gewinne erzielen und wie sie vom Markt bewertet werden.

Dieser Artikel wurde von G. A. Chester auf Englisch verfasst und am 16.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

