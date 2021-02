Keine Ersparnisse mit 50? Mit Warren Buffetts Erfolgsrezept kann es mit dem reichen Ruhestand klappen!

Hast du mit 50 Jahren noch keine Ersparnisse für den Ruhestand? Falls ja, ist dir natürlich schon viel Zeit durch die Finger geronnen. Im Durchschnitt sind es vermutlich noch ca. 17 Jahre, bis du das Rentenalter erreichst. Eine Rentenlücke sollte jetzt energisch geschlossen werden.

Mit Warren Buffetts Erfolgsrezept kannst du als Foolisher Investor trotzdem noch viel leisten, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, wie. Und was du dabei besser beachten solltest.

Warren Buffett: Ein Langfristansatz!

Ein wesentliches Erfolgsrezept von Warren Buffett ist ein langfristig orientierter Ansatz. Glücklicherweise hast du immer noch eine Menge Zeit, um bis zum Ruhestand vorzusorgen. Immerhin hast du noch einen Zeitraum von 17 Jahren. Das ist nicht wenig.

Das heißt, du kannst noch immer den Zins- und Zinseszinseffekt für dich arbeiten lassen, was eine positive Erkenntnis ist. Selbst wenn du lediglich eine marktdurchschnittliche Rendite zwischen 7 und 9 % pro Jahr erzielen kannst, so hast du die Chance, dass sich deine initialen Investitionen noch verdoppeln. Oder womöglich sogar mehr. Möglich macht das eben eine konsequente Verzinsung.

Wichtig ist außerdem, dass du auf renditestarke Unternehmen und deren Aktien setzt. Sowie auch, dass du deine Chancen nutzt. Das sind zwei Aspekte, die uns im Folgenden ebenfalls noch beschäftigen sollen.

Sei unternehmensorientiert aktiv!

Wenn du als Investor langfristig die besten Renditen generieren möchtest, so solltest du einem steten Credo folgen: Sei unternehmensorientiert aktiv. Das mag heißen, dass du in der Ansparphase möglicherweise noch Dividenden oder defensive Klasse beiseiteschieben solltest. Wie gesagt: Du hast noch 17 Jahre Zeit, die du besser nutzen solltest, um eine größere Rentenlücke zu schließen.

Im Endeffekt sind es Unternehmen, die die Rendite ermöglichen. Natürlich nicht zu jedem Preis, sondern stets zu einem fairen oder moderaten. Trotzdem beinhaltet das Unternehmen das zukünftige Potenzial, Wachstumschancen oder potenzielle Wettbewerbsvorteile.

Faktoren, die definitiv Einfluss auf deine Rendite haben können. Warren Buffett weiß das und folgt auch diesem Erfolgsrezept. Wenn du mit 50 noch keine nennenswerten Ersparnisse für einen reichen Ruhestand hast, ist es ratsam, auch diesem Beispiel zu folgen.

Warren Buffett: Nutze deine Chancen!

Zu guter Letzt solltest du in der verbleibenden Zeit sich ergebende Chancen nutzen. Das beinhaltet zum einen das direkte Investieren. Aber auch günstige Chancen bestmöglich auszunutzen, die sich alle Jubeljahre einmal ergeben.

Im Rahmen eines wirklich bemerkenswerten Zitats hat Warren Buffett schließlich einmal gesagt, dass es immer mal wieder dunkle Wolken geben würde, die Gold regnen lassen. Gemeint ist eine Korrektur oder ein Crash an den Aktienmärkten. Bis zum Ruhestand wirst du vermutlich auch noch die eine oder andere dieser Phasen mitnehmen können.

Hier besonders und im großen Stil aktiv zu werden (oder, wie Warren Buffett es in seiner Metapher gesagt hat: mit Badewannen herauszurennen) kann wichtig sein, um die Rendite zu erhöhen. Womöglich wirst du in einer solchen Marktphase ein wichtiges, renditestarkes Fundament für deinen reichen Ruhestand legen.

Mit 50 nix gespart & der reiche Ruhestand!

Wenn du daher mit 50 Jahren noch nichts gespart hast, kann es ratsam sein, dem Erfolgsbeispiel von Warren Buffett zu folgen. Langfristig und unternehmensorientiert zu agieren und Chancen zu nutzen wird wichtiger denn je. Bedenke: Auch Zeit ist ein Schlüssel zum Erfolg.

The post Keine Ersparnisse mit 50? Mit Warren Buffetts Erfolgsrezept kann es mit dem reichen Ruhestand klappen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2021