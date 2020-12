Keine Ersparnisse mit 50? So würde ich mit einer Million in Rente gehen, ohne in der Lotterie zu gewinnen

Wenn man 50 Jahre alt ist und keine Ersparnisse für die Rente hat, kann es zunehmend verlockend sein, Lotto zu spielen. Es ist jedoch nie zu spät, mit dem Sparen für die Zukunft zu beginnen.

Ich denke, dass es sogar möglich ist, mit 50 Jahren aus dem Stand einen Rentenfonds von 1 Million Pfund aufzubauen, ohne auf das Glücksspiel zurückgreifen zu müssen.

Glücksspiel beim Lotto

Sich an die Lotterie zu wenden, um eine schnelle Geldinfusion zu erhalten, mag für einige als die beste Vorgehensweise erscheinen, um schnell einen großen Pensionsfonds aufzubauen. Aber ich denke, dass dies eine Geldverschwendung ist.

Die Chance, in der Lotterie zu gewinnen, liegt bei 1 zu 45.057.474. Anders ausgedrückt: Die Chance, nicht zu gewinnen, liegt bei 99 %.

Ich denke, dass das Investieren an der Börse eine viel bessere Option ist. Die Chancen, eine positive Rendite zu erwirtschaften, sind auch wesentlich höher. Immerhin hat der FTSE 250 in den letzten 35 Jahren aus jedem investierten 1.000 GBP 65.000 GBP gemacht. Im Vergleich dazu kenne ich viele Leute, die jahrzehntelang Lotto gespielt haben, ohne auch nur annähernd etwas Wesentliches zu gewinnen.

Darüber hinaus schätze ich, dass es möglich ist, sich mit einem Pensionsfonds von 1 Million Pfund zur Ruhe zu setzen, indem man Aktien und Anteile nutzt, selbst wenn man mit 50 noch keine Ersparnisse hat.

Investieren für die Zukunft

Es gibt ein paar Dinge, die ich tun würde, um das Wachstum meines Sparfonds zu beschleunigen, wenn ich 50 Jahre alt wäre und nichts für die Rente zur Seite gelegt hätte.

Erstens würde ich eine selbst investierte persönliche Altersvorsorge abschließen.

Ich glaube, dass man mit einem dieser Produkte und Aktien mit 1 Million Pfund in den Ruhestand gehen kann.

Wie man 1 Million Pfund verdienen kann

Meine Zahlen zeigen, dass Beiträge von nur 800 GBP pro Monat ausreichen würden, um dieses Ziel innerhalb von zwei Jahrzehnten zu erreichen. Bei dieser Prognose wird davon ausgegangen, dass man monatlich 1.000 GBP einzahlt. Insgesamt also 12.000 Pfund pro Jahr.

Investiert mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12 %, dem Durchschnitt des FTSE 250 der letzten dreieinhalb Jahrzehnte, schätze ich, dass der Pensionsfonds innerhalb von zwei Jahrzehnten knapp über 1 Mio. GBP wert sein könnte.

Das könnte bedeuten, dass der durchschnittliche 50-Jährige ein bisschen länger arbeiten müsste, aber das scheint mir ein lohnender Kompromiss zu sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsste man nur ein paar Jahre länger als das derzeitige Rentenalter arbeiten. Ich schätze, dass ein Fonds von 1 Million Pfund ausreichen würde, um im Ruhestand ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 40.000 Pfund zu erzielen.

Im Vergleich dazu bedeutet das Lottospielen, dass man höchstwahrscheinlich ohne jegliche Ersparnisse dasteht. Ich weiß, welche Option ich lieber wähle.

