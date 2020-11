Keine Ersparnisse mit 40? Ich würde die Warren-Buffett-Methode anwenden, um reich zu werden und früh in Rente zu gehen

Warren Buffett ist sicherlich reich genug, um sich zur Ruhe zu setzen, aber bei dem Eifer, mit dem er noch arbeitet, sieht es so aus, als würde er dies vielleicht nie tun. Das Orakel von Omaha ist 90 und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Ich bewundere Warren Buffett, aber ich persönlich würde es gerne etwas ruhiger angehen lassen, wenn ich für den Ruhestand investiere. Für mich bedeutet das, ständig Golf zu spielen und guten Wein zu trinken. Für andere könnte es einfach bedeuten, die Arbeit aufzugeben, um mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

Wie nutze ich also Warren Buffetts Methode, um reich zu werden und früh in Rente zu gehen? Zum Glück ist das relativ einfach.

Wie Warren Buffett mit dem Investieren begann

Seine erste Investition tätigte Warren Buffett im zarten Alter von 11 Jahren: Er arbeitete im Lebensmittelgeschäft seiner Familie in Omaha, einer kleinen Stadt im Bundesstaat Nebraska im Mittleren Westen Amerikas. Der junge Warren entdeckte eine schnell wachsende Aktie namens Cities Service, ein Öl- und Gasunternehmen, das kleine öffentliche Versorgungsunternehmen belieferte. Mit der Hilfe seines Vaters kaufte Warren sechs Aktien zu 38 US-Dollar pro Aktie.

Während der Kurs anfangs auf 27 US-Dollar fiel, stieg der Preis dann auf 40 US-Dollar pro Aktie. Warren beschloss, seinen Gewinn von 5,2 % fast sofort zu realisieren. Was als nächstes geschah, schockierte den kleinen Jungen. Die Aktien von Cities Service stiegen auf 200 US-Dollar pro Aktie. Hätte er etwas länger durchgehalten, hätte Buffett einen Gewinn von 426 % erzielt.

In seinen Augen war dies ein großer Misserfolg. Es würde seine Art des Investierens beeinflussen und eine lebenslange Obsession auslösen.

Kaufen und halten, um reich zu werden

Die meisten britischen Investoren konzentrieren sich zu sehr auf kurzfristige Preisbewegungen. Das ist einfach eine Tatsache. Aber Warren Buffett wurde zum Milliardär, indem er langsame, stetige, inkrementale Zinseszinseffekte erzielte.

Viele der Aktien im Berkshire-Hathaway-Portfolio werden seit Jahrzehnten gehalten. Zum Beispiel Coca-Cola. Buffett kaufte erstmals 1988 Aktien des Getränkeriesen und hält sie seit 32 Jahren. Obwohl Coca-Cola nur eine Dividendenrendite von 2,9 % zahlt, verfolgt das Unternehmen eine „progressive“ Dividendenpolitik. Das bedeutet, dass es versuchen wird, den Anteil des Einkommens, den es jedes Jahr an die Aktionäre ausschüttet, zu erhöhen. Es hat seine Dividende pro Aktie in den letzten 50 Jahren in Folge erhöht.

Zinseszinseffekte sind also am stärksten, wenn Aktien über einen langen Zeitraum gehalten werden. Auch wenn ich jetzt über 40 Jahre alt bin, habe ich noch mehr als 30 Jahre als Investor vor mir. Das ist mehr als genug Zeit, um ernsthafte Zinseszinseffekte zu erzielen.

Progressiv werden

Anstatt kurzfristige Gewinne durch häufige Käufe und Verkäufe von Aktien zu erzielen, neigt Warren Buffett dazu, Aktien sehr lange zu halten. Er wählt Aktien aus, von denen er glaubt, dass auch ihre Dividenden steigen werden.

Zu den bekannten FTSE 100-Unternehmen mit progressiver Dividendenpolitik gehören Astrazeneca und British American Tobacco. Britische Anleger könnten versucht sein, die zweite dieser Optionen wegen der heutigen Rendite von 8,33 % zu wählen. Astrazeneca hingegen zahlt nur eine Rendite von 2,57 %.

Es ist jedoch durchaus möglich, dass Astrazeneca seine Dividenden in den nächsten 30 Jahren um viel mehr verbessern könnte als British American Tobacco. Ich würde sagen, dass Pharmazeutika und Impfstoffe eine größere Zukunft haben als Rauchen und Tabakprodukte.

Die Lehren aus etwas zu ziehen (wie sorgfältiges Recherchieren, langfristiges Halten und die Auswahl der Unternehmen) ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, sie können mir besser als jede andere Methode helfen, reich zu werden und früh in Rente zu gehen.

