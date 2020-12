Keine Ersparnisse mit 40? Ich würde die Warren-Buffett-Methode anwenden, um die besten britischen Aktien zu finden, die man jetzt kaufen kann

Warren Buffetts einfache, aber effektive Strategie könnte es einem als Investor ermöglichen, die besten britischen Aktien ausfindig zu machen, die man jetzt kaufen kann. Seine Konzentration auf den Kauf von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, während sie kurzfristigen Herausforderungen gegenüberstehen, könnte langfristig Spielraum für Kapitalzuwachs bieten.

Viele FTSE 100- und FTSE 250-Aktien werden derzeit selbst nach der jüngsten Aktienmarktrallye zu niedrigen Preisen gehandelt. Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für einen 40 Jahre alten Investor (oder jeden mit einem langfristigen Zeithorizont) sein, dem Rat des Orakels von Omaha zu folgen, wenn er Geld an der Börse investiert.

Warren Buffett’s Fokus auf das Investieren in unterbewertete Aktien

Ein guter Ausgangspunkt bei der Suche nach den besten britischen Aktien, die man jetzt kaufen kann, könnte die Qualität eines Unternehmens sein. Warren Buffett hat in der Vergangenheit versucht, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen, wenn sie zu niedrigen Preisen gehandelt werden. Daher könnte es ein sinnvoller Schritt sein, sich auf ihre jüngsten Berichte und Jahresberichte zu konzentrieren. Es könnte einem Investor die Mittel an die Hand geben, ihre Finanzkraft, ihren Wettbewerbsvorteil und die Aussichten auf Gewinnwachstum in den kommenden Jahren zu beurteilen.

Der Kauf solcher Unternehmen, wenn sie zu niedrigen Preisen handeln, kann langfristig Spielraum für Kapitalwachstum schaffen. Normalerweise sind jedoch Risiken für die kurzfristigen Aussichten eines Unternehmens erforderlich, damit es im Vergleich zu anderen Aktien eine attraktive Bewertung erhält. Beispielsweise können sie aufgrund des Coronavirus mit schwierigen Betriebsbedingungen konfrontiert sein, oder der der Brexit kann ihre kurzfristigen Aussichten belasten.

Die besten britischen Aktien, die man jetzt kaufen kann

Durch den Kauf hochwertiger Unternehmen zu niedrigen Preisen konnte Warren Buffett im Laufe der Jahre ein riesiges Portfolio aufbauen. Die gleiche Strategie zu verfolgen, um die besten britischen Aktien ausfindig zu machen, könnte immer noch möglich sein, da viele FTSE 100- und FTSE 250-Aktien zu niedrigen Preisen gehandelt werden.

Beispielsweise handeln Banken wie Barclays und Lloyds aufgrund der schwachen Wirtschaftsaussichten zu extrem niedrigen Preisen. Dies kann bedeuten, dass sie das Potenzial haben, bei einer Verbesserung der Wirtschaftsleistung ein Wachstum des Aktienkurses zu erzielen. In ähnlicher Weise sind Tabakaktien wie British American Tobacco und Konsumgüterunternehmen wie Diageo niedriger bewertet als ihre langfristigen Durchschnittswerte. Dies kann darauf hindeuten, dass sie langfristiges Kapitalwachstumspotenzial bieten.

Eine langfristige Sichtweise

Es liegt auf der Hand, dass Warren Buffett seinen Reichtum über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten aufgebaut hat. Es kann viele Jahre dauern, bis die besten britischen Aktien, die man jetzt kaufen kann, ihr Potenzial ausschöpfen. Daher ist es wichtig, die getätigten Investitionen langfristig zu betrachten – vor allem, wenn das Risiko in einer Reihe von Sektoren weiterhin hoch ist.

Durch den Kauf qualitativ hochwertiger Aktien zu niedrigen Preisen ist es jedoch möglich, hohe Renditen zu erzielen, die sich in den kommenden Jahren positiv auf das Portfolio und die finanzielle Situation eines Anlegers auswirken.

The post Keine Ersparnisse mit 40? Ich würde die Warren-Buffett-Methode anwenden, um die besten britischen Aktien zu finden, die man jetzt kaufen kann appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 05.12.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Barclays, Diageo und die Lloyds Banking Group empfohlen.

Motley Fool Deutschland 2020