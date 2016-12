Keine Ersatzteile für defekte Displays: Samsung räumt Lieferschwierigkeiten ein, schweigt aber zu den Gründen

Köln (ots) - Defekte Handy-Displays, aber keine Ersatzteile - unddas ausgerechnet beim Marktführer. Wie kann das sein? In einerStellungnahme hat sich Samsung gegenüber stern TV zu denLieferschwierigkeiten geäußert: So "sind im vierten Quartal 2016leider Lieferengpässe bei Display-Ersatzteilen eingetreten", heißt esin einer schriftlichen Stellungnahme an stern TV. Zu den Gründenwollte sich das Unternehmen allerdings nicht äußern. "Es gibt sehrviele verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte",sagte Service-Chef Andreas Beck im Gespräch mit stern TV. Immerhinrechnet das Unternehmen damit, "ab Ende Januar wieder die gewohntkurzen Reparaturzeiten bieten zu können."stern TV hatte am Mittwochabend darüber berichtet, dass vieleSamsung-Kunden bereits seit Monaten auf ihr Handy verzichten müssen,weil die dringend notwendige Reparatur des Displays nichtdurchgeführt werden kann. Der Grund: fehlende Ersatzteile. Betroffenvon den Lieferschwierigkeiten sind vor allem Besitzer der Modelle ausden Reihen S6 oder S7 - also die neuesten Geräte des Herstellers.Um herauszufinden, wie groß der Ersatzteilmangel ist, hatte sternTV auch bei den Händlern nachgefragt - mit deutlichem Ergebnis: Nurdrei der insgesamt 40 Filialen von Media Markt und Saturn, in denenstern TV angerufen hatte, konnten eine Reparatur innerhalb einerWoche anbieten, obwohl sie laut Samsung normalerweise nur 24 Stundendauert.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell