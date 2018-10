Keine Entwarnung bei der Luftqualität

Berlin (ots) - Europäische Umweltagentur legt weiterenalarmierenden Bericht zu den gesundheitlichen Folgen derLuftverschmutzung in Europa vor - Anzahl vorzeitiger Todesfälle inDeutschland, allein durch das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid, istwiederholt gestiegen - Belastung durch Feinstaub und Ozon weiterhinauf hohem Niveau - Deutsche Umwelthilfe fordert Sofortmaßnahmen derBundesregierungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die Bundesregierung nachdem heute erschienenen, alarmierenden Bericht der EuropäischenUmweltorganisation (EEA) zu Sofortmaßnahmen auf. Luftverschmutzungist die größte umweltbedingte Gefahr für die Gesundheit inDeutschland bzw. in der Europäischen Union (EU). Die größtenumweltbedingten Beeinträchtigungen für die menschliche Gesundheitgehen von Feinstaub (PM2,5), Stickstoffdioxid (NO2) und Ozon (O3)aus. Im dritten Jahr in Folge musste die EEA die Zahl der vorzeitigenTodesfälle durch das Dieselabgasgift NO2 in Deutschland und Europaheraufsetzen: 13.100 vorzeitige Todesfälle lautet die aktuelle Anzahlfür Deutschland. Ebenfalls gestiegen ist die Anzahl vorzeitigerTodesfälle durch die Belastung mit Ozon, um mehr als ein Drittel auf3000. Weiterhin auf hohem Niveau sind die über 60.000 vorzeitigenTodesfälle durch Feinstaub in Deutschland.Die Ergebnisse des Berichts kommentiert Jürgen Resch,Bundesgeschäftsführer der DUH: "Der heute erschienene Bericht derobersten Umweltbehörde der EU zeigt aufs Neue die Auswirkungen dergescheiterten Dieselpolitik von Autokanzlerin Angela Merkel. Dieerneut gestiegene Anzahl vorzeitiger Todesfälle durch dasDieselabgasgift Stickstoffdioxid ist die Folge der kriminellen Praxisder Autohersteller und der nur simulierten politischen Aktivität. Inmittlerweile acht erfolgreichen Gerichtsverhandlungen haben wiraufgezeigt, dass die Bundesregierung Lösungen für die gesundheitlicheBedrohung durch Dieselabgase finden muss."Bei der Belastung durch Feinstaub ist keine Verbesserung zuerkennen. Vier von fünf der europäischen Stadtbewohner atmen mehrgesundheitsgefährdende Partikel, als die Weltgesundheitsorganisation(WHO) für tolerabel hält. Hauptquelle für Feinstaub und besondersgesundheitsschädlichen Ruß sind laut Bericht Feuerungsanlagen -insbesondere Holzfeuerungsanlagen in Haushalten, wie Kaminöfen. "DieLuft in deutschen Städten ist immer noch zu stark mit dengesundheitsschädlichen Feinstaubpartikeln belastet. Um die Gesundheitder Bevölkerung zu schützen, muss Emissionsminderungstechnik bei mitHolz befeuerten Öfen und Heizungskesseln zum Standard gemacht werden.Städte und Gemeinden haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, dies vorOrt durchzusetzen", so Resch weiter.Die Belastung durch Ozon, die im Vergleich zum Vorjahr amstärksten gestiegen ist, kann insbesondere bodennah zu einer starkenSchädigung natürlicher Ökosysteme führen. Bodennahes Ozon entstehtunter anderem als Folgeprodukt von Methan-Emissionen aus derLandwirtschaft. Neben einer Beeinträchtigung des Wachstums, kommt esauch zu einer Reduktion der Produktivität von Nutzpflanzen. Reschdazu: "Negative ökonomische und ökologische Effekte derLuftverschmutzung müssen gleichermaßen zur Gesundheitsgefährdungbetrachtet werden. Steigende medizinische Kosten und reduzierteProduktivität durch verlorene Arbeitstage in der gesamten Wirtschaft,sowie reduzierte Ernteerträge sind Auswirkungen der inakzeptabelhohen Luftverschmutzung."Hintergrund:Die DUH kämpft seit mehr als zehn Jahren für das Recht auf"Saubere Luft" und führt im Rahmen der Kampagne "Right to Clean Air"derzeit Klagen in 29 Städten, wo Luftqualitätsgrenzwerte nach wie vorüberschritten werden. In allen bisherigen Urteilen haben die Gerichtezum Wohl der Bürger entschieden und die zuständigen Behördenaufgefordert, schnellstmöglich effektive Luftreinhaltemaßnahmenumzusetzen.Die DUH setzt sich außerdem dafür ein, Feinstaub- undRußemissionen aus Öfen und Heizkesseln zu senken. Dazu informierenwir im Projekt "Clean Heat" Verbraucher und beteiligen uns daran,technische und politische Lösungen voranzubringen.Beide Projekte werden vom LIFE-Programm der Europäischen Uniongefördert.Mit dem durch die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)geförderten Projekt "MinusMethan" entwickelt die Deutsche Umwelthilfegemeinsam mit Experten aus Landwirtschaft und Klimaschutz einenMethan-Reduktionsplan für die deutsche Landwirtschaft.Methanemissionen haben als Vorläufergas, insbesondere durch dieBildung von bodennahem Ozon (O3), nicht nur einen relevanten Einflussauf das Klima, sondern auch schädliche Auswirkungen auf diemenschliche Gesundheit: www.minus-methan.deLinks:- Zum Bericht der Europäischen Umweltagentur: http://ots.de/CaRJpK- Mehr Informationen zu den DUH-Aktivitäten im Rahmen der Kampagne"Right to Clean Air": www.right-to-clean-air.eu/- Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten im Rahmen derKampagne "Clean Heat": www.clean-heat.eu