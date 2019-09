Keine Entwarnung im Herbst: Aktuelle Broschüre zu Zecken und FSME

Bonn (ots) - Der Begriff Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)täuscht darüber hinweg, dass die gefährliche Hirnhautentzündung fastdas ganze Jahr über auftreten kann. Bis in den späten Herbst odersogar Winter hinein sind Zecken aktiv und können die Erkrankung durcheinen Stich übertragen.Aktuelle FSME-RisikogebieteDie Gefahr, auf eine mit dem FSME-Virus infizierte Zecke zutreffen, ist nicht überall gleich groß. Jedes Jahr gibt das RobertKoch-Institut eine aktuelle Karte heraus, aus der sich dasFSME-Risiko jedes Wohn- oder Urlaubsortes entnehmen lässt. FürRisikogebiete empfehlen Mediziner eine Impfung. Wer kurzfristig einsolches Gebiet bereisen möchte, kann eine Impfung nach demSchnellschema in Anspruch nehmen. Der Hausarzt ist dafür der richtigeAnsprechpartner.Nicht alle erkranken - aber wenn, kann es gefährlich werdenNicht jeder Stich durch eine infizierte Zecke macht krank. VieleMenschen bemerken außer ein paar leichten grippeähnlichen Symptomennichts davon. Bei jedem dritten Infizierten bricht die Erkrankungaus: In den ersten ein bis zwei Wochen nach dem Stich spüren dieBetroffenen vor allem Unwohlsein, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen.Für viele ist die Krankheit damit überstanden. Bei manchen Patientensteigt jedoch das Fieber plötzlich wieder stark an und es kommt zuweiteren Symptomen wie heftigen Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit.Bei etwa der Hälfte der Patienten, die dieses zweiteKrankheitsstadium durchmachen, sind die Hirnhäute entzündet(Meningitis). Bei schweren Verläufen breitet sich die Entzündungaußerdem auf das Gehirn oder, seltener, auf das Rückenmark aus.Starke Kopfschmerzen, Gleichgewichtsprobleme, Gesichtslähmung, Hör-,Schluck- und Sprachstörungen, Lähmung von Armen und Beinen und einsehr schlechtes Allgemeinbefinden können die Folgen sein. Ein Teilder Patienten hat dauerhaft Beschwerden.Info-Broschüre und Website mit aktuellen VerbreitungsgebietenDer Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutzbietet jetzt die Broschüre "Zeckenstiche -Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zuverlässig vorbeugen" an. Siekann kostenfrei auf dem Postweg oder im Internet bestellt oderheruntergeladen werden und wurde mit Unterstützung der PfizerDeutschland GmbH realisiert. Bestelladresse: BGV e.V.,Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn; www.bgv-zeckenschutz.de.Pressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz e.V.c/o MedCom international medical & social communication GmbHDr. Heike BehrbohmRené-Schickele-Straße 1053123 Bonn0228 / 3082100228 / 3082133behrbohm@medcominternational.dewww.bgv-zeckenschutz.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell