Keine Entwarnung bei Anfechtung / Kreditversicherer Coface zur Novelle der Insolvenzanfechtung: Das Risiko bleibt

Mainz (ots) - Der Bundestag hat eine Reform derInsolvenzanfechtung beschlossen. Beim Kreditversicherer Coface sehendie Experten keinen Grund zur Entwarnung. "Es gibt allenfalls gewisseErleichterungen für Gläubiger", sagt der Leiter der Rechtsabteilungbei Coface in Deutschland, Jan Völker. Nach wie vor stündenLieferanten aber vor dem Risiko, dass Insolvenzverwalter von ihnenGeld zurückforderten, das deren inzwischen insolvente Abnehmer vorder Insolvenz bezahlt haben. Möglichkeiten zur Absicherung bieteteine Anfechtungsversicherung, wie sie Coface als Zusatz zu einerKreditversicherung anbietet. "Der Bedarf bleibt auf jeden Fallbestehen", sagt Dr. Thomas Götting, Regional Commercial DirectorNordeuropa bei Coface.Als Verbesserung gegenüber der bisher geltenden Regelung sieht JanVölker neben einigen Details wie Anpassungen bei den Verzugszinsen -Anfechtungsansprüche werden nur noch ab Verzugseintritt und nicht wiebisher bereits ab Insolvenzeröffnung verzinst -, dass derAnfechtungszeitraum im Rahmen der "Vorsatzanfechtung" reduziertwurde. "Dies bedeutet, dass erhaltene Zahlungen für erbrachteLieferungen und Leistungen künftig nur noch für vier statt bisherzehn Jahre zurückgefordert werden können. Außerdem wird in diesenFällen hinsichtlich der Kenntnis nicht mehr an die drohende, sondernan die eingetretene Zahlungsunfähigkeit angeknüpft, wenn einesogenannte kongruente Deckung vorlag." Dies ist der Fall, wenn dieArt und Weise der Zahlung den ursprünglich getroffenen Vereinbarungenentsprach. Das Problem für den Lieferanten lag darin, dass ihmunterstellt wurde, er habe von der drohenden Insolvenz Kenntnis habenkönnen. Eine weitere wesentliche Änderung zugunsten der Lieferantenbetrifft den Fall, dass der Gläubiger dem SchuldnerZahlungserleichterungen oder einen Zahlungsaufschub gewährt hat. Dannwird vermutet, dass er eine etwaige Zahlungsunfähigkeit nicht kannte."Der Insolvenzverwalter muss in diesen Fällen den Gegenbeweis führen,dass der Gläubiger doch hiervon Kenntnis hatte", erklärt Jan Völker.Coface hatte, wie andere Kreditversicherer, auf dieInsolvenzanfechtungen reagiert, die Unternehmen unter Umständen ingroße finanzielle Schwierigkeiten bringen können. "Zwar reicht ineinigen Fällen der Deckungsschutz der Kreditversicherung aus",erklärt Dr. Thomas Götting. Der Regional Commercial Director vonCoface für Nordeuropa kennt aber genügend Fälle, in denen es zu einerDeckungslücke kommen konnte, wenn Insolvenzverwalter von Lieferantenerhaltene Zahlungen über mehrere Jahre zurückverlangten."Deshalb haben wir die Anfechtungsversicherung als ergänzendesModul der Kreditversicherung auf den Markt gebracht", sagt Dr. ThomasGötting. Sie decke nicht nur die mögliche Lücke finanziell ab."Vielmehr beteiligen wir uns schon an den Kosten für die juristischeAbwehr der Forderungen eines Insolvenzverwalters. Die Nachfragezeigt, dass die Unternehmen, wie übrigens auch Makler, das Thema sehrernst nehmen." Das sei auch gut so, meint Jan Völker: "Denn amgrundsätzlichen Risiko ändert auch die Reform der Anfechtung nichts.Bezahlt ist weiterhin nicht immer und unbedingt bezahlt."Mehr zur Anfechtungsversicherung erfahren Sie hier:http://ots.de/QxIEBPressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell