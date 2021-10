Keine Entspannung bei Spritpreisen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Höhenflug der Spritpreise hält an.



Diesel ist nach seinem Rekordhoch vom Sonntag noch einmal teurer geworden, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag wurden im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,560 Euro pro Liter fällig. Das ist ein halber Cent mehr als am Sonntag und ein Anstieg von 3,4 Cent im Vergleich zur Vorwoche.

Super E10 verteuerte sich ebenfalls. Mit 1,671 Euro pro Liter ist es noch 3,8 Cent von seinem Rekordhoch aus dem September 2012 entfernt. Auf Wochensicht legte der Kraftstoffpreis um 2,4 Cent zu.

Die Spritpreise werden insbesondere vom Ölpreis nach oben getrieben. Bei Diesel kommt ein saisonaler Effekt hinzu: Die starke Nachfrage nach Heizöl im Herbst lässt den Preis zusätzlich steigen./ruc/DP/stw