Keine Einigung über IT-Vertrag zwischen Sparda-Gruppe und Fiducia & GAD IT

Frankfurt (ots) - Die Verhandlungen über den zukünftigen Bezug vonIT-Dienstleistungen zwischen den acht Sparda-Banken Augsburg,Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, München, Nürnberg, Ostbayern undWest und der Fiducia & GAD IT konnten nicht erfolgreich abgeschlossenwerden.Beide Seiten äußern ihr Bedauern darüber, dass trotzwechselseitiger Zugeständnisse und intensiver Gespräche inwesentlichen Punkten keine Einigung erzielt werden konnte. Dennochbekennen sich die Fiducia & GAD IT sowie die Sparda-Banken auchweiterhin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit - insbesonderevor dem Hintergrund, dass sich drei Institute der Sparda-Gruppe(Berlin, Hannover und Südwest) bereits zuvor für eine Zusammenarbeitmit dem genossenschaftlichen IT-Dienstleister entschieden hatten."Auch wenn wir am Ende nicht zusammengefunden haben, danken wirder Fiducia & GAD IT für die professionell geführten Verhandlungenund den vertrauensvollen Austausch", so Florian Rentsch, Vorsitzenderdes Verbandes der Sparda-Banken.Über den Verband der Sparda-Banken:Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Mainist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als"Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen.Er betreut die rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen elfSparda-Banken sowie die anderen Mitgliedsunternehmen ingenossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen,betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellenAngelegenheiten.Über die Sparda-Gruppe:Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich undrechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland sowie mehrerenService-Gesellschaften wie der Sparda-Datenverarbeitung eG (SDV IT)und der Sparda-Consult Gesellschaft für Projekt- undInnovationsmanagement mbH (Sparda-Consult). Mit insgesamt über 3,6Millionen Mitgliedern und mehr als 4,2 Millionen Kunden gehören dieSparda-Banken zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. DieSparda-Banken sind als genossenschaftliche Banken Mitglied imBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Pressekontakt:Jascha HausmannPersönlicher Referent Vorstand & Public AffairsVerband der Sparda-Banken e.V.Tower 185 - 17. EtageFriedrich-Ebert-Anlage 35-3760327 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 160Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190Mobil: +49 (0) 151 / 725 08 418EMail: jascha.hausmann@sparda-verband.deOriginal-Content von: Verband der Sparda-Banken e.V., übermittelt durch news aktuell