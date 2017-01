Keine Blähungen durch Mineralwasser mit Kohlensäure - Cola hilft bei Durchfall nicht

Baierbrunn (ots) - Auch wenn viele noch immer vom Gegenteilüberzeugt sind - kohlensäurehaltiges Mineralwasser verursacht in derRegel keine Blähungen. "Bis in die unteren Darmabschnitte, woBlähungen entstehen, gelangen nämlich nur minimale MengenKohlensäure", sagt Anja Krumbe, Diplom-Ökotrophologin aus Köln, imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Dass durch die KohlensäureBlähungen entstehen, sei daher unwahrscheinlich, "selbst beiMenschen, die sehr viel trinken". Die Expertin sieht eher positiveAuswirkungen: Kohlensäure sorgt für eine bessere Durchblutung derMundschleimhaut, reinigt die Geschmackspapillen im Mund und regt denSpeichelfluss an. Außerdem füllt das Wasser den Magen und bremst soden Hunger. Falsch ist auch die Meinung, Cola helfe bei Durchfall.Cola enthält viel Zucker, der im Übermaß genossen den Durchfall sogarverstärkt. Zudem greift er ebenso wie die Säuren des Getränks dieZähne an. Besser: Brühe, die auch Mineralstoffe ersetzt, und leichtgesüßte Kräutertees. Dagegen trifft es zu, dass PfefferminzteeMagenschmerzen lindern kann, da der Hauptwirkstoff Menthol Krämpfelöst.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: ruedinger@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell