Unterföhring (ots) -- "Kunst.Stoff" ab 16. März 2017 exklusiv auf Sky Arts HD inDeutschland und Österreich sowie auf Sky Go und Sky On Demand- "Politische Kunst - Was kann Kunst wirklich bewegen?": ersteFolge der monatlichen Sky Arts HD Eigenproduktion mitTheatermacher Ersan Mondtag, Schorsch Kamerun, Sänger derPunkband Die Goldenen Zitronen, sowie Kuratorin Dr. SusanneRockweilerUnterföhring, 15. Februar 2017 - Kontrovers, provokativ und mutig:Sky Arts HD präsentiert mit "Kunst.Stoff" seine neueste deutscheEigenproduktion. Musiker Christopher von Deylen und SchriftstellerinKat Kaufmann widmen sich in jeder Folge monothematisch einemTeilaspekt des Kunstbegriffs. Dabei treffen sie getrennt voneinanderAkteure der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene um sich imAnschluss gemeinsam mit ihren Erfahrungen und Einstellungenauseinander zu setzen. "Kunst.Stoff" und seine Protagonisten nehmenden Zuschauer mit auf eine Reise, bei der Kunst offen hinterfragtwird.Die erste Folge von "Kunst.Stoff", die Sky Arts HD am 16. März um20.15 Uhr exklusiv präsentiert, widmet sich der "politischen Kunst":Postfaktisches Zeitalter, Populismus und Protestwähler - wer willbestreiten, dass wir in einer Zeit der hochgradigen Politisierungleben. Auch in der Welt der Künste. So wird der Ruf nach "nützlicher"Kunst, nach direktem Engagement, nach künstlerischem Aktivismus undnach Einmischen in die politische Realität zusehends lauter. Doch wievermag es Kunst, die Köpfe der Menschen zu erreichen, und kannpolitische Kunst überhaupt etwas bewegen? Oder zerstört zu vielgewolltes Politikum nicht vielmehr die künstlerische Qualität? "Kunstmuss bewegen - wenn sie nicht politisch ist, dann ist sieUnterhaltung" findet Kaufmann. Von Deylen hingegen ist skeptisch, "obKunst die Welt verändern kann? Egal, wie relevant, am Ende ist esdoch nur Kunst ..."Um diesen Fragen nachzugehen, trifft Kat Kaufmann denTheatermacher Ersan Mondtag und den Punkmusiker Schorsch Kamerun vonder Band "Die Goldenen Zitronen". Christopher von Deylen wiederumunterhält sich mit Dr. Susanne Rockweiler, der stellvertretendenDirektorin des Martin-Gropius-Bau.Christopher von Deylen ist Musiker, Komponist und Musikproduzent.Er ist Gründer des erfolgreichen Musikprojekts "Schiller", mit dem er2017 auf Tour geht und die von Sky präsentiert wird. Kat Kaufmann isteine Komponistin, Schriftstellerin und Fotografin, die vornehmlichwegen ihres mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnetenRomandebüts "Superposition" in die Öffentlichkeit geriet. 1981geboren in St. Petersburg, lebt und arbeitet sie in Berlin.Sendeinformation:"Kunst.Stoff", Sky Arts HD Eigenproduktion, ab 16. März, jeden 3.Donnerstag im Monat jeweils um 20:15 UhrÜber Sky Arts HD:Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur inDeutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch überSky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregendeKunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus aufFotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur,Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Sky Arts ist im SkyEntertainment Paket enthalten. Sky Arts ist im VereinigtenKönigreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teildes Sky Programmportfolios.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Shoshannah PeterConsumer CommunicationTel: 089/9958 6339Shoshannah.Peter@sky.dewww.facebook.com/SkyArtsDEhttps://twitter.com/SkyArtsDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell