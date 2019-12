Keine Aussicht auf Besserung - Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) - Das Rennen ist für die Bezirke nicht zu gewinnen. Zwar hat ihnendas Land wegen der gestiegenen Aufgaben deutlich mehr Personal zugebilligt, aberin vielen Bezirksämtern bleiben die Schreibtische leer. In Spandau droht jetztsogar das vollständige Desaster. Stand jetzt, steht der Bezirk bis Mittekommenden Jahres ohne Mitarbeiter für den Straßenneubau da.Der Grund dafür ist ganz einfach: Weil Landesbehörden mehr Geld zahlen als dieBezirksverwaltungen, entscheiden sich viele Mitarbeiter für einen Wechsel aufLandesebene. Die Landesbehörden haben ihrerseits mit der Konkurrenz derBundesbehörden zu kämpfen, die wiederum besser bezahlen als das Land - sodasssich die Senatsverwaltungen wieder bei den Bezirken bedienen, wenn ihnenPersonal abhanden kommt. Dieses Problem ist kaum zu lösen.Eine Möglichkeit wäre, die sogenannten weichen Faktoren beim Arbeiten imBezirksamt zu betonen: Das heißt, die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dassam Ende nicht allein das Geld entscheidet, sondern eine besondersfamilienfreundliche und angenehme Atmosphäre.Das wiederum müsste allerdings auch mit einer Entlastung der Mitarbeitereinhergehen. Dafür benötigte die Verwaltung allerdings mehr Mitarbeiter - unddas Wettrennen um Personal ginge wieder von vorn los. Was also bleibt: kaumAussicht auf Besserung.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4475532OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell