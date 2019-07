Keine Ausnahme im Straßenverkehr: E-Scooter schützt vor Bußgeld nicht (FOTO)

Berlin (ots) -E-Scooter sind im Trend! Gelten sie doch als umweltfreundlicheAlternative im abgasbelasteten städtischen Verkehr. Trotzdem sollteman wissen, dass auch die Nutzung des elektrischen Tretrollers einBußgeld nach sich ziehen kann. Am 15. Juni dieses Jahres hat dasBundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine neueVerordnung für Elektrokleinstfahrzeuge (eKFV) erlassen. ZahlreicheVerkehrsvergehen wie zum Beispiel Fahren unter Alkoholeinfluss, dieseit dem E-Scooter-Boom bereits geahndet wurden, untermauern derenNotwendigkeit. Zudem werden gerade die Großstädte überflutet vonteilweise auch noch falsch geparkten E-Tretrollern.Die Unfälle und das rüpelhafte Verhalten einiger E-Scooter-Fahrerführen auch zum Appell des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer(CSU), man müsse eine härtere Gangart bei Verstößen mit E-Tretrollerneinlegen. Welche Sanktionen für welche Verstöße erhoben werden, weißdie Berliner Coduka GmbH. Zudem bietet der Prozessfinanzierer überwww.geblitzt.de kostenfreie Hilfe bei Bußgeldern ab 60 Euro und einemPunkt in Flensburg an. Das trifft im Falle eines Rotlichtverstoßesauch auf E-Scooter zu."Eine Fahrerlaubnis benötigt man für E-Scooter nicht, der Fahrermuss lediglich mindestens 14 Jahre alt sein", so Jan Ginhold,Geschäftsführer der Coduka. Dennoch gäbe es eine Menge zu beachten -auch bei der Beantragung der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE)eines Modells beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). So müsse derHersteller darauf achten, dass "die Höchstgeschwindigkeit bei 20 km/hliegt. Zudem sind die maximalen Maße, das Gewicht und die Ausstattungwie zwei unabhängige Bremsen für Vorder- und Hinterrad, Vorder- undRücklicht sowie eine Klingel exakt vorgegeben. Für das Führen einesE-Scooters benötigt man zudem eine Haftpflichtversicherung."Wer ohne Betriebserlaubnis fährt, muss mit einer Strafanzeige undeinem Bußgeld in Höhe von 70 Euro rechnen. Das Fehlen einer Zulassungtrifft häufig auf ältere Modelle zu, da diese vor Inkrafttreten derVerordnung verkauft wurden. Kommt es dann noch zu einem Unfall,springt die Haftpflichtversicherung nicht ein und der Fahrer trägtalle Kosten. Auch andere Versäumnisse belasten den Geldbeutel: Istein Betroffener ohne Versicherungskennzeichen unterwegs, stehen 40Euro zu Buche. Und hat der Verkehrsteilnehmer nicht dievorgeschriebene Beleuchtung an seinem E-Scooter angebracht, werden 20Euro fällig. Eine Helmpflicht hingegen besteht nicht.Auch das Verhalten im Straßenverkehr regelt die neue Verordnungfür Elektrokleinstfahrzeuge. So dürfen E-Scooter nur auf Radwegen,Radfahrstreifen und Fahrradstraßen unterwegs sein. Lediglich, wenndiese nicht vorhanden sind, ist auch das Fahren auf Gehwegen undAutostraßen erlaubt. In Fußgängerzonen und Grünanlagen aber ist dasFahren mit E-Tretrollern grundsätzlich verboten, stellt OberkommissarCarsten Kehr der Frankfurter Polizei klar. Unerlaubtes Fahren aufnicht zulässigen Verkehrsflächen kostet zwischen 15 und 30 Euro.Zudem darf man mit E-Scootern nicht nebeneinander fahren - dieZuwiderhandlung wird ebenfalls mit einem Verwarnungsgeld von 15 bis30 Euro bestraft.In Städten wie Berlin, Frankfurt und Köln wird von der Polizeibereits rigoros durchgegriffen. Verwarnungs- und Bußgelder sollenhelfen, die steigenden Unfallzahlen einzudämmen. "Richtig teurer wirdes beim Fahren über eine rote Ampel", weiß Jan Ginhold. "Hierbeierwartet den Betroffenen analog zum Bußgeldkatalog für Radfahrer einPunkt und ein Bußgeld zwischen 60 und 180 Euro - je nach Dauer derRotphase und ob zusätzlich eine Gefährdung oder Sachbeschädigungvorliegt." Was das Parken betrifft, werden E-Scooter-Benutzer wieFahrradfahrer eingestuft: Man darf zum Beispiel auf Gehwegen parken,solange man keine Verkehrsteilnehmer behindert oder Wege blockiert.Bundesverkehrsministers Scheuer will besonders bei alkoholisiertenE-Scooter-Fahrern durchgreifen. Da Elektro-Tretroller laut deutschemStraßenverkehrsgesetz als Kraftfahrzeuge eingestuft werden, geltendieselben Promille-Vorschriften. Auf Betroffene können harte Strafenzukommen. Ein Beispiel: Bei 0,5 bis 1,09 Promille muss der Fahrer einBußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen, erhält zwei Punkte in Flensburgund einen Monat Fahrverbot. Und wer noch in der Probezeit ist, darfgar keinen Alkohol getrunken haben, wenn er auf den E-Scooter steigt. Täglich erreicht dasGeblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fällewerden eingestellt, bei weiteren 35 % besteht die Möglichkeit einerStrafreduzierung.