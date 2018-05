Keine Angst vorm „bösen“ Wolf

wid Groß-Gerau – Die Landwirte klagen, die Tierschützer frohlocken: An der Rückkehr des Wolfes scheiden sich ganz offensichtlich die Geister. Dennoch begrüßt es eine große Mehrheit der Bundesbürger (79 Prozent), dass der Wolf wieder Teil der Natur in Deutschland ist. Denn Wölfe gehören genauso wie Füchse, Rehe oder Biber in unsere Landschaft. Das ist das Ergebnis einer Bevölkerungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa.

Ein Beitrag von Global Press.