Keine Angst vor dem Internet: Sieben Tipps, mit denen Sie viel sicherer surfen (FOTO)

Sieben Tipps zum sorglosen Surfen im Internet Schutz vorTrickbetrügern und Hackern: Dank dieser Ratschläge sind Sie sicheronline unterwegsBegleitet Sie beim Surfen im Internet nicht auch immer so einmerkwürdiges Gefühl der Angst? Die Angst davor, was man überhauptnoch anklicken darf. Denn auf fast jeder Internetseite lauern Virenund andere Schädlinge - und man erhält E-Mails, vermeintlich von dereigenen Bank mit der Aufforderungen, die PIN zu ändern oder sogarTANs herauszugeben. Zudem wird man überall von störenden Werbebannernverfolgt. Nur ein Beispiel: Wenn Sie nach Mitteln gegen Haarausfallsuchen, zeigt Ihnen Ihr Internetbrowser kurze Zeit später häufigWerbung rund um Treppenlifte und Potenzmittel. Doch das ist nur dasoffensichtliche und oberflächliche Problem. Denn wenn Sie sich nichtschützen, lassen Sie bei jedem Ausflug ins Internet sprichwörtlichdie Datenhose herunter. Und gefährlich ist es obendrein.Spionage bei jedem Internet-BesuchWas nur Experten wissen: Beim Surfen werden Sie unauffällig undpermanent auf Schritt-und-Tritt verfolgt. Zahlreiche Datensammler(sog. Tracker) beobachten jede Aktion auf jeder von Ihnen besuchtenSeite - egal, welches Gerät Sie verwenden. Wie Detektive, die Sieüberall hin verfolgen, Ihnen über die Schulter lugen und alleshaarklein aufschreiben - von der Bewegung der Maus bis hin zuEingaben in Online-Formularen. Diese Mini-Schnüffler tragenallerdings keinen Trenchcoat, sondern verstecken sich in unsichtbarenBildern im Hintergrund. Ihr Auftrag lautet, Sie auszuspionieren undfleißig Informationen an Datensammler zu liefern. Denn die verdienenmit Ihren Daten bares Geld: Zwischenhändler sammeln Nutzerprofile,reichern sie an, schnüren sie zu großen Paketen und verkaufen sieweiter. Sei es Ihr finanzieller Status, wie es um Ihre Gesundheitbestellt ist oder welche Partei Sie wählen: All diese persönlichenund sensiblen Daten landen in Ihrem Nutzerprofil.Die besten 7 Tipps für mehr Privatsphäre im WebDie gute Nachricht: Sie können sich schützen. Wenige Maßnahmengenügen, um schnüffelnden Unternehmen einen Strich durch die Rechnungzu machen, Ihre Privatsphäre zu schützen und Gefahren generellabzuwehren. eBlocker gibt die besten Tipps, damit Sie sorgenfrei imInternet unterwegs sind:Tipp 1: Mehrere Internetbrowser einsetzenVerwenden Sie für Ihre täglichen Ausflüge und Suche im Internetunterschiedliche Internetbrowser. Browser sind Computerprogramme zurDarstellung von Webseiten im Internet. Den einen Browser nutzen Sieam besten für Dinge, für den Sie Ihren echten Namen verwenden müssen,also zum Beispiel zum Einkaufen im Internet, Online-Banking,Cloud-Dienste und soziale Netzwerke. Der andere kommt dann füranonyme Aufgaben, wie auf Seiten stöbern und Web-Recherchen, zumEinsatz. Auf diese Weise entkoppeln Sie eine große Datenmenge vonIhrer Person auf einen Browser und machen Datensammlern das Lebenviel schwerer. Legen Sie sich dazu in beiden Browsern am bestenLesezeichen für die jeweiligen Seiten an und zwar auf allen Geräten,mit denen Sie ins Internet gehen. Nach einer kurzenEingewöhnungsphase haben Sie sich schnell an das duale Systemgewöhnt.Tipp 2: Auf die richtigen Browser setzenImmer mehr Internet-Nutzer nutzen den Internetbrowser Chrome, wennes um Ausflüge ins weltweite Datennetz geht. Aus Datenschutzsicht istdieser Browser allerdings mit Vorsicht zu genießen. Denn Google legtein Surfprofil des Chrome-Nutzers an, wenn dieser ein Google-Konto inChrome verwendet, zum Beispiel zur Aktivierung eines Android-Gerätes.Schließlich besteht Googles Geschäftsmodell nun einmal darin,Nutzerdaten zu sammeln und daraus Profit zu schlagen. Es gibt aberAlternativen: Zum Beispiel den Browser Firefox. Hinter dem steckt -im Gegensatz zu Chrome und Microsofts Edge - eine gemeinnützigeOrganisation und kein profitorientiertes Unternehmen, das scharf aufNutzerdaten ist. Obendrein hat der Browser in letzter Zeit technischaufgeholt. Und mit Version 57, die in Kürze erscheint, peilen dieEntwickler einen weiteren großen Schritt hin zu mehr Geschwindigkeitund besserer Bedienung an. Besseren Datenschutz als Chrome bietetüberdies "Chromium", ein von Google-Diensten befreiter Chrome-Klon.Tipp 3: Google-Suche verbannenEs muss nicht immer Google sein. Es gibt schließlich zahlreicheSuchdienste, die die Suchbegriffe ihrer Nutzer nicht speichern undauswerten. Gute Empfehlungen sind zum Beispiel www.startpage.de undwww.metager.de. Startpage liefert beispielsweise genauso gute Trefferwie Google, übermittelt dabei nicht Ihre persönlichen Nutzerdaten.Auch die Suchmaschine www.DuckDuckGo.com setzt auf verschiedeneMaßnahmen, um Ihre Privatsphäre im Internet zu wahren. So versprichtder Dienst, komplett aufs Sammeln von persönlichen Nutzerdaten zuverzichten, weder Cookies noch Standortdaten zu erfassen undSuchbegriffe nicht an die Seitenbetreiber weiterzugeben. Dadurch solles für angeklickte Seiten nicht möglich sein, herauszubekommen, nachwas Sie gesucht haben. DuckDuckGo können Sie in Firefox sogar alsStandardsuchmaschine einsetzen: Klicken Sie dazu in Firefox obenrechts auf und dann auf Suche. Klicken Sie im Abschnitt"Standardsuche" auf Google und dann im Aufklappmenü auf DuckDuckGo.Tipp 4: Schützen Sie sich vor gefährlichen E-MailsVermeintliche Gewinne, Mahnungen für Rechnungen oder Erinnerungen,das Passwort zu ändern: Solche E-Mails bringen Ihr Postfach zumÜberquellen und kommen in der Regel von Trickbetrügern. Die Ideen dersog. "Phishing-Mafia" kennen dabei keine Grenzen. Mit Phishing-Mailswollen Online-Diebe wortwörtlich Ihre Anmeldedaten "angeln", etwa vomOnline-Bankkonto. Das Gefährliche hierbei: Sie lassen sich von"echten" Nachrichten kaum noch unterscheiden. Dazu versenden dieKriminellen gefälschte E-Mails, die so aussehen, als kämen sie etwadirekt von Ihrer Bank oder einem Bezahldienst, wie beispielsweisePayPal. Darin versuchen die Betrüger, Sie auf gefälschteInternetseiten zu locken, auf denen Sie dann "zur Überprüfung"Kontonummern, Passwörter, PINs oder Transaktionsnummern (TANs)eintippen sollen. Tappen Sie in die Falle, räumen die Betrüger dasKonto ab oder gehen damit auf Shopping-Tour. Tipp: Gehen Sie einfachdavon aus, dass Banken, Bezahldienste und andere Unternehmen schlichtund ergreifend niemals nach Passwörter, Anmeldedaten oder anderenpersönlichen Daten per E-Mail fragen. Klicken Sie daher niemals aufdie dort hinterlegten Links oder antworten auf die E-Mails. LöschenSie solche Nachrichten stattdessen schnellstens und schieben Siediese erst gar nicht in den Papierkorb.Tipp 5: Wählen Sie einmalige, lange KennwörterEs ist zwar sehr bequem: Aber Passwörter im Browser zu speichern,ist aus Sicherheitsgründen keine gute Idee. Angreifer können dieseInformationen mit Schadprogrammen auslesen, da die Kennwörter hiernicht ausreichend geschützt sind. Ebenso tabu sind "schwache"Kennwörter wie "123456". Illegale Spezialprogramme knacken solcheKombinationen in Sekunden. Betrachten Sie Zugangsdaten am besten alsIhre persönlichen Tresorschlüssel zu Ihren Internet-Safe, den Sieauch nicht an Fremde weitergeben: Sie schützen Ihr E-Mail-Postfach,das Konto im Lieblings-Online-Shop und Ihr Online-Bankkonto vorunbefugtem Zugriff. Für Hacker sind sie deshalb ein lohnenswertesZiel. Erneuern Sie daher jetzt Ihre unsicheren Passwörter für alleIhre Internet-Konten. Oder lassen Sie auch stets die Haustüre offen?Für jedes Konto richten Sie ein neues, einmaliges Passwort mitmindestens acht Stellen ein - besser mehr. Tabu sind dabei nebeneinfachen Zahlenfolgen und Allerweltsbegriffen auch Namen vonAngehörigen, Bekannten, Haustieren, Prominenten sowie die eigeneAdresse. Experten empfehlen, sehr lange Passwörter zu erstellen undganze Sätze, die keinen Sinn ergeben oder auch noch Falschschreibungenthalten, zum Beispiel ist "ElefantenSchielenAufDemEis" besser alsPasswort geeignet als h&2KQ@1.Tipp 6: Den richtigen Adblocker installierenÜbertriebene Online-Werbung ist nicht nur nervig, bremst denSeitenaufbau und erzeugt unnötigen Datenverkehr, darüber hinaus istsie gefährlich. Denn Werbeeinblendungen kommen nur selten direkt vomServer des Seitenbetreibers, sondern aus ganz anderen Ecken desInternets. Dementsprechend unterliegen sie nicht der redaktionellenKontrolle des Internetseiten-Betreibers. Diesen Umstand machen sichCyber-Kriminelle und Datensammler zu nutzen und bauen in die WerbungSchädlinge beziehungsweise Tracker ein. Adblocker versprechenAbhilfe. Die kleinen Browser-Zusatzprogramme klinken sich auf Wunschin den Browser ein und filtern die Werbung zuverlässig heraus, so dasVersprechen der Anbieter. Aber Adblocker ist nicht gleich Adblocker.Das weit verbreitete "Adblock Plus" macht etwa Ausnahmen fürzahlungskräftige Firmen. Die bessere Alternative ist daher "uBlockOrigin". Der quelloffene Code macht das Programm vollkommentransparent - Hintertüren gibt es also keine. Die Installation inFirefox ist schnell erledigt: In Firefox klicken Sie oben rechts inder Ecke auf , Add-ons und Add-ons suchen. Über das Suchfenster obenrechts suchen Sie nach Ublock Origin und drücken die Enter-Taste. Inder Trefferliste klicken Sie rechts vom richtigen Add-On aufInstallieren. Nach wenigen Sekunden ist der Werbeblockereinsatzbereit, ein Neustart von Firefox ist nicht nötig.Tipp 7: Sicheres Surfen leicht gemachtDie einfache Lösung, um sich gegen all diese Gefahren, die imInternet lauern, zu schützen, ist der eBlocker. Dank dieses kleinenGeräts müssen Sie kein Experte sein, um nervige Werbung, Schädlingeund betrügerische E-Mails effektiv abzublocken. Der eBlockerübernimmt diese Aufgaben für Sie. Dazu schließen Sie das kleine Geräteinfach per Kabel am Router an und versorgen diese mit Strom -fertig. Sofort verhindert der eBlocker wirkungsvoll das Sammeln Ihrerpersönlichen Nutzerdaten und die Erstellung von Nutzerprofilen,blockt verlässlich jegliche Form von Internet-Werbung und schützt Sievor Angriffen über Internetbrowser. Den betrügerischen Versuchen,über gefälschte Internetseiten an die Eingabe persönlicher Daten, wiePasswörter, zu gelangen "Phishing", schiebt der eBlocker dank desinnovativen "Browser-Schutzes" ebenfalls einen Riegel vor. DieserSchutz funktioniert auf allen an den Internetrouter angeschlossenenGeräten, sodass Sie nicht umständlich Software installieren müssen.Mithilfe von wenigen Klicks sind Sie sicher im Internet unterwegs.Über die eBlocker GmbHNach zweijähriger Vorbereitung im Verborgenen ging 2015 dieeBlocker GmbH mit Sitz in Hamburg an den Start. Deren ProdukteeBlocker Pro und eBlocker Family geben Privatpersonen die Kontrolleüber ihre ungewollt während des Surfens im Internet preisgegebenenInformationen zurück. So erhalten die Nutzer wieder die Hoheit undvolle Kontrolle über Ihre Daten. Der eBlocker Family verfügtzusätzlich über Jugendschutzfunktionen, über die sich unter anderemWeb-Inhalte und Surfdauer beschränken lassen. Unmittelbar nachAnschluss des eBlockers blockiert er effektiv sämtliche Tracker unddatensammelnde Werbung, anonymisiert die IP-Adresse und lässt alleNutzer vollkommen anonym surfen. Der eBlocker schützt dabei sämtlicheGeräte im Heimnetz per Plug&Play, ohne zusätzlicheSoftwareinstallation. Dank einfachem Anschluss, automatischerKonfigurierung und täglichen Software-Updates ist der eBlocker auchfür technisch unerfahrene Nutzer schnell und unkomplizierteinsetzbar. www.eBlocker.comPressekontakt:Griffel & Co. Kommunikation GmbHForsmannstraße 8b22303 Hamburg, GermanyEmail: de-press@eblocker.comTelefon: +49 40 6094586 00Original-Content von: eBlocker GmbH, übermittelt durch news aktuell