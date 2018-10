Keine Angst vor der Immobilienblase

Hamburg (ots) - Während staatliche Förderprogramme, wie zuletztdas Baukindergeld, den Eigenheimerwerb als sichere Altersvorsorgeattraktiver machen sollen, werden auf der anderen Seite die Stimmenlauter, die einen nahenden Crash der Immobilienbranche prophezeien.Verbraucher sind von dieser öffentlichen Diskussion verunsichert. ZuUnrecht, glaubt Stephan Scharfenorth vom Vermittlungs- undBeratungsportal Baufi24.de. Er gibt zu bedenken: "Durch dierestriktive Politik bei der Kreditvergabe haben wir in Deutschlandeine der niedrigsten Wohneigentumsquoten Europas." Die Sorge um dieFolgen einer Immobilienkrise für private Käufer hält er daher fürvorgeschoben. "Vorrangig wird zwar über Verbraucherschutz gesprochen,doch der weitaus größere Schaden entstünde gewerblichen Investoren,Banken und deren Rettungsorganen", so der Experte. Denn lautScharfenorth träfe eine platzende Immobilienblase besondersvermögende Anleger, die aus einer Spekulationsabsicht heraus gekaufthaben. "Durch einen Crash geraten die Wiederverkaufswerte stark unterDruck und können für Investoren schlimmstenfalls zu einemVerlustgeschäft werden. Für Privateigentümer dagegen ändert sich kaumetwas, denn der reine Wohnwert der Immobilie bleibt für sieidentisch", so Scharfenorth.Ohnehin schätzt Scharfenorth die gegenwärtige Lange als stabilein. Preissteigerungen allein haben nach seiner Einschätzung nurbegrenzt Aussagekraft. Zu komplex ist das gesamte System. Für denFachmann sprechen zudem gleich mehrere Indizien gegen eineexistenzbedrohliche Überbewertung des Marktes.1. Lange ZinsbindungSowohl in Amerika als auch im europäischen Ausland werden oftvariable Zinssätze zur Immobilienfinanzierung vereinbart. Dies birgtdas Risiko, dass plötzlich steigende Zinsen sofort das gesamteFinanzierungskonzept zunichtemachen können. In Deutschland sindinzwischen jedoch langfristige Zinsbindungsverträge von über 10Jahren Laufzeit die Regel, Tendenz steigend, wie eine Auswertung derBundesbank ergab. "Dank langer Zinsbindungen können Kreditnehmerhierzulande langfristig sicher planen und sind bis zum Ende derVertragslaufzeit selbst von starken Zinsveränderungen vorerst nichtbetroffen", resümiert Scharfenorth.2. Hohe EigenkapitalquoteWährend es bis 2008 ein Leichtes war, ohne Eigenkapital ein Hauszu kaufen, gelang es deutschen Banken dank eines intaktenImmobilienmarktes sowie langer Zinsbindungen eine größere Krise, wiesie die USA erlebten, zu vermeiden. Darüber hinaus sind auch sieheute vorsichtiger. "Vollfinanzierungen sind in Deutschland eherselten und werden in der Regel nur an Kunden vergeben, die eine sehrhohe Bonität aufweisen", beobachtet Scharfenorth. Zudem stellen dieKreditinstitute hierzulande hohe Anforderungen anDarlehensinteressenten. So ist es für die Mehrheit der Kreditnehmerüblich, mindestens 20 Prozent des Kaufpreises aus eigenen Mittelnaufzubringen, um das Ausfallrisiko gegenüber der Bank zu reduzieren.3. Einkommensstarke KäuferschichtenKennzeichnend für den amerikanischen Markt vor der Immobilienkrisewar, dass durch eine lockere Kreditvergabepolitik viele junge Käufersowie Niedrigverdiener Wohneigentum finanzierten. Deutsche Bankenbeugen dieser Entwicklung durch eine restriktive Vergabepolitik vorund bewirken damit einen gegenteiligen Effekt: "Mit einerEigenkapitalquote von rund 20 Prozent stellen die Banken fürPrivathaushalte eine hohe Hürde beim Eigenheimerwerb auf undschließen damit viele junge Menschen, Geringverdiener und zunehmendauch Normalverdiener aus", so Scharfenorth und ergänzt: "Durch diestrengen Kriterien der Darlehensvergabe ist der Hauskauf inDeutschland inzwischen zu einem elitären Vorhaben geworden." Dieslegt auch eine Auswertung der Allianz nahe, die jüngst zeigte, dassdie durchschnittliche Käuferschicht aus Besserverdienenden undälteren Altersgruppen besteht, die ausreichend Zeit hatten, umgenügend Eigenkapital aufbringen zu können.4. Geringe WohneigentumsquoteDie Kreditvergabepraxis der USA führte insgesamt zu einer hohenWohneigentumsquote. Der derzeitige Immobilienboom in Deutschlandfällt dagegen deutlich geringer aus. So besitzen hierzulande nurknapp die Hälfte der Bürger Wohneigentum. Von ihnen haben zudem runddie Hälfte bereits ihre Immobilie abgezahlt, wie eine Erhebung voneurostat zeigt.5. Geringe Leerstandsquoten"Eine kritische Überbewertung, die schließlich in einerMarktbereinigung mündet, entwickelt sich oft dann, wenn Immobiliennicht mehr als Wohn-, sondern als reines Spekulationsobjekt gehandeltwerden", erläutert Scharfenorth. Während vergangener Immobilienblasenließ sich beispielsweise beobachten, dass Immobilien zunehmend in derAbsicht gebaut wurden, sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Soentstand ein Bauboom, der die tatsächliche Nachfrage nach Wohnraumdeutlich überstieg. Der Experte kann diese Entwicklung fürDeutschland aktuell nicht bestätigen. Stattdessen herrscht vor allem in Ballungsgebieten, in denen die Preise stark steigen, ein extrem niedriger Leerstand bei zugleich großer Nachfrage, wie der CBRE-empirica-Leerstandsindex zeigt.

Fazit für Privatkäufer

"Alles in allem steht die private Finanzierung von Wohneigentum in Deutschland auf sehr soliden Beinen", fasst Scharfenorth zusammen. Daneben rät jedoch auch er zu Sicherheitsmaßnahmen: "Grundbestandteil einer langfristigen Planung sollte immer sein, die eigenen finanziellen Möglichkeiten genau zu erörtern und zusammen mit einem Fachmann ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten, dass auch in Krisenzeiten noch tragfähig ist." 