Keine Angst vor Aktien - Für die Altersvorsorge sind sie unentbehrlich! (AUDIO)

Frankfurt am Main (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Deutschen lieben ihr Sparbuch: Mehrals 500 Milliarden Euro haben sie dort nach Angaben der Bundesbankgeparkt - für besondere Notfälle und für die Altersvorsorge.Ärgerlicherweise bringt das sauer Ersparte aber gerade kaum nochZinsen und wird außerdem durch die Inflation immer mehr aufgefressen.Deutlich besser geeignet für einen langfristigen Vermögensaufbauwären Aktien. Doch nicht einmal sieben Prozent der Deutschen habenwelche. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Aktien sind Wertpapiere, mit denen man Anteile aneinem Unternehmen erwirbt. Die älteste noch erhaltene stammt voneiner schwedischen Kupfermine aus dem Jahr 1288. Mit Aktien gehandelt- so wie wir es heute von den Börsen her kennen - wird allerdingserst seit Anfang des 17. Jahrhunderts.O-Ton 1 (Michael Krogmann, 0:24 Min.): "Damals schlossen sich inAmsterdam Gewürzhändler zusammen, um damit ihre Schiffsflotte zufinanzieren. Sie verkauften die Anteile dieser Schiffsflotte anAktionäre - und dieses Modell hat dann auch sehr gut funktioniert.Auf lange Sicht bringen Aktien erhebliche Rendite-Vorteile gegenüberdem klassischen Sparbuch oder dem Tagesgeld-Konto, insbesondere imaktuellen Niedrigzins-Umfeld. Deshalb sollten Aktien auf jeden FallBestandteil einer Altersvorsorge sein."Sprecherin: Sagt Michael Krogmann, Geschäftsführer der FrankfurterWertpapierbörse, und erklärt, wie man am besten mit Aktien Geldverdienen und Vermögen aufbauen kann:O-Ton 2 (Michael Krogmann, 0:27 Min.): "Das Zauberwort heißt hiereindeutig 'Langfristigkeit'. Zahlen des Deutschen Aktieninstitutszeigen, das Geldanlagen in Aktien der größten deutschen Unternehmenzwischen 1964 und heute immer für eine positive Rendite gesorgthaben, sobald ein Anleger mehr als 14 Jahre investiert war. Ganzpraktisch heißt das: Wer regelmäßig einen Teil seines Geldes inAktien spart und die Investments auch breit - das heißt, über mehrereAktien - streut, der profitiert auf lange Sicht."Sprecherin: Aktien-Neueinsteiger sollten sich aber auf jeden Fallvorher immer bei Experten ausführlich über die Chancen und Risikeninformieren.O-Ton 3 (Michael Krogmann, 0:19 Min.): "Banken helfen da gerne.Wir erklären aber auch auf unserer Website, wie der Handelfunktioniert und worauf Anleger achten sollten. Und wenn Sie insAktiengeschäft einsteigen, dann sollten Sie sich den 16. März imKalender rot markieren. Das ist der 'Tag der Aktie' an der BörseFrankfurt. Da können sie die Aktien großer DAX-Unternehmen über diebeteiligten Banken ohne Gebühren kaufen."Abmoderationsvorschlag: Mehr über Aktienkauf und den Handel,Chancen und Risiken sowie die Sonderaktion der Frankfurter Börse am16. März finden Sie im Internet unter tag-der-aktie.com.