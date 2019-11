Keine Altersvorsorge? Warren Buffetts Anlagetipps könnten helfen, als Millionär in Rente zu gehen

Der Aufbau eines Portfolios, das im Rentenalter ein passives Einkommen bieten kann, ist kein einfacher Prozess. Schließlich gibt es so viele Optionen, dass es schwierig sein kann, auszuwählen, worin man sein hart verdientes Geld investieren soll.

Eine mögliche Lösung besteht darin, dem Rat erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett zu folgen. Das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass du zum Milliardär wirst, aber seine Ansichten zu Bereichen wie Marktzyklizität, Schulden und Identifizierung der besten Unternehmen einer bestimmten Branche könnten dir helfen, ein Portfolio von mehr als 1 Mio. US-Dollar für den Ruhestand aufzubauen.

Marktzyklizität

Da Buffett einen langfristigen Zeithorizont hat, kann er warten, bis Aktien zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Das kann in einigen Fällen viele Jahre dauern. Allerdings haben die meisten Indices nach ihren Wachstumsphasen immer auch Bärenmärkte erlebt. In der Geschichte hat es noch nie einen ewigen Bullenmarkt gegeben.

Das könnte bedeuten, dass das Kaufen während einer Baisse eine gute Strategie ist. Sicherlich kann auch das kurzfristig zu Wertverlusten auf dem Papier führen, da es schwierig ist, den Tiefpunkt eines Abschwungs genau vorherzusagen. Aber durch den Kauf von Aktien zu einem Zeitpunkt, an dem sie zu niedrigen Bewertungen und mit Abschlägen auf ihre inneren Werte gehandelt werden, kannst du möglicherweise ein günstigeres Chancen-Risiko-Verhältnis erhalten.

Schulden

Während viele Leute versucht haben, sich den Ruhestand mit Mietimmobilien zu sichern, hat Buffett immer an der Börse investiert. Ein Grund dafür könnte seine negative Einschätzung bezüglich Schulden sein. Er wird zitiert mit der Maxime: „Wenn du klug bist, brauchst du sie nicht … Und wenn du dumm bist, dann hast du kein Recht, sie zu benutzen“.

Die Aufnahme von Geld für Immobilieninvestitionen kann zu erheblichen Risiken für die Anleger führen. Die Immobilienpreise in Großbritannien zum Beispiel könnten in einer Zeit der politischen Unsicherheit fallen, während Steuererhöhungen und mögliche Zinserhöhungen die Gesamtrenditen in den kommenden Jahren verringern könnten.

Daher könnte es schlauer sein, in Aktien zu investieren, ohne Schulden zu benutzen. Das kann zu geringeren Risiken führen, während sich die Auswirkungen des Zinseszinseffekts auf die Rendite langfristig als überraschend hoch erweisen könnten.

Qualitätsunternehmen

Als Value-Investor konzentriert sich Buffett darauf, für qualitativ hochwertige Unternehmen einen niedrigen Preis zu zahlen. Die Qualität eines Unternehmens ist manchmal ein Aspekt der Investition, den einige Investoren übersehen. Ein Unternehmen, das in der Lage war, seine Gewinne über viele Jahre hinweg schnell zu steigern und eine solide Wachstumsstrategie verfolgt, kann jedoch eine Prämie gegenüber seinen Mitbewerbern rechtfertigen.

Daher könnte der Kauf der besten Unternehmen zu fairen Preisen ein kluger Schachzug sein, anstatt nach den billigsten Aktien zu suchen. Das kann deine Anlageerträge erhöhen und deine Chancen, dich mit einer Million zur Ruhe zu setzen, steigern.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 20.11.2019 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019